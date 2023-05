Qué se sabe de supuesta balacera en la Roma Norte

¿Saben qué pasó? Solo se que fue una balacera en Roma Norte y el video es en ´La Docena´, pero no encuentro noticias de eso pic.twitter.com/UhjqHVgzAS — Den Yanine (@DenYanine) May 22, 2023

Comensales de un restaurante ubicado en la Roma Norte de la Ciudad de México, compartieron en redes videos en los que todo el aforo del lugar estaba en el piso, cuidándose pues se escucharon detonaciones de arma de fuego.

"La célula que explota", era la canción del grupo Caifanes que sonaba en el establecimiento mientras los clientes y trabajadores buscaban proteger sus vidas debajo de las mesas según se pudo apreciar en una grabación que circula en internet.

"¡Quédense en el piso!" se escuchó decir a un hombre a las personas que sin saber qué sucedía pensaban en levantarse y averiguarlo.

Asimismo, en el video se escuchan voces de mujeres que culpaban al gobierno actual por la situación que estaban viviendo mientras que muchos se comenzaban a levantar, aún sin saber qué había pasado.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX reveló que las detonaciones de arma de fuego se habían dado en un hotel que localiza en la avenida Álvaro Obregón y su cruce con la calle Morelia, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Policías acudieron al lugar y un ciudadano estadounidense refirió que un sujeto lo amagó con lo que parecía ser una pistola y lo despojó de un reloj de alta gama, por lo que se inició un dispositivo de búsqueda y localización.

"En el lugar se encontraban varias personas que se identificaron como escoltas, quienes posiblemente realizaron los disparos al percatarse del asalto", detalló la SSC.

Después de realizar un recorrido en la zona, no se observaron lesionados por estos hechos.

A la altura de la calle Frontera, los oficiales detuvieron a una persona cuyas características físicas y de vestimenta coincidían con las descritas en la denuncia, sin embargo, el hombre no fue reconocido plenamente por el afectado, por lo que no se presentó ante las autoridades ministeriales; mientras que los uniformados acompañaron al ciudadano extranjero al hotel donde se hospeda.

Tras la denuncia, ya se realiza la investigación por parte de la SSC, a través del análisis de las cámaras de videovigilancia de los Centros C2 y C5, para la identificación del probable responsable del asalto.