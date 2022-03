¿Qué se sabe del feminicidio de Michell Simón?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Michelle Pérez Tadeo, quien en redes sociales era conocida como "Michell Simón", llegó a la Ciudad de México en 2013 para cumplir su sueño de convertirse en conductora de televisión. El 20 de febrero de 2022, su cuerpo fue hallado en el Ajusco, en la alcaldía de Tlalpan.

Amigos y familiares contaron que le apasionaban los deportes y al intentar conseguir su meta vivió una pesadilla que le costó la vida. Este miércoles, la Fiscalía capitalina informó que detuvo a Miguel "N", su presunto feminicida.

Su cuerpo fue hallado, envuelto en sábanas y cobijas de un motel, en la carretera Picacho-Ajusco, con signos de violencia. Por ello las autoridades abrieron una carpeta de investigación por feminicidio

Era feminista. "Me aterra que estamos expuestas a ser violadas", escribió en su muro de facebook el 9 de marzo de 2020. Ahí la conductora y modelo expresó su temor por ser una víctima más de feminicidio.

"Las mujeres que conozco todas sin excepción han sufrido acosos, y abusos de algún hombre, al querer expresar mi sentir con lo que esta pasando solo he recibido insultos, burlas y odio de otros hombres he recibido la empatía disfrazada de hombres que dicen que nos apoyan pero a la 1er oportunidad que tienen abusan de tu confianza o vulnerabilidad, me han llamado feminazi por defender y apoyar la idea de querer salvar mi vida, por estar aterrada de pensar si soy la siguiente, o si será mi madre, mi prima, mi amiga, me aterra pensar que día a día estamos expuestas a ser violadas o a morir", escribió.

En su texto, la veracruzana indicaba que al usar el transporte público "moría de miedo" por el constante acoso.

"No puedo vestirme como me gusta si no voy en auto o si no estaré en un lugar 'seguro' me preocupa cuando mi mamá, prima, o amiga no responde el teléfono, hombres no los odio, no estoy en contra de ustedes sé que hay hombres que realmente nos apoyan, simplemente no sienten terror a todo como nosotras y aunque muchos piensen que nos apoyan desde el momento de reírse, juzgar o llamarnos feminazis se nota su cero empatía".

¿A qué se dedicaba "Michell Simón"?

En lo profesional, según sus redes sociales, estuvo colaborando en MLB Fox Sports y programas de radio en 88.9

Michelle, madre de familia

En sus redes sociales, compartió audios donde señalaba que "querer es poder" pues le preguntaban que trabajaba, viajaba y cuidaba a su hija. "Con todos menos, con miedo" era una frase recurrente.

Michelle tenía una pequeña de 7 años.

Despiden a Michelle, consternados por el feminicidio

En medio de una gran consternación de sus exvecinos y familiares, los restos de la joven Michelle Simón, asesinada en la Ciudad de México, arribaron durante la madrugada del jueves 13 de febrero a su natal Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz.

Familiares y amigos recibieron a la actriz y comentarista deportiva, posteriormente se ofició una misa de cuerpo presente en honor a la mujer que migró a la capital del país para cumplir sus sueños.

Por la tarde, con mariachis y en una ceremonia sencilla fue despedida en su última morada en el panteón Lomas de Barillas, donde familiares y amigos exigieron justicia.

Aunque hace un par de años había abandonado el puerto de Coatzacoalcos, sus ex vecinos la recordaron con cariño y reporteras de la zona hablaron de su paso como comentarista deportiva en distintos medios locales.