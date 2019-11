"Que se vaya a Siria", dice Ricardo Monreal a senador de EU

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, rechazó los señalamientos del senador republicano Tom Cotton contra la política de seguridad de México, luego del asesinato de integrantes de la familia mormona LeBarón.

Dijo que de esta situación, Estados Unidos tiene parte ya que es el mercado de consumo de drogas y de venta de armas.

"En Estados Unidos y en México hay indignación por cobarde y vil asesinato, de ciudadanos mexicanos que tienen esa doble ciudadanía", dijo Monreal a los periodistas en el Senado.

Afirmó que por parte del gobierno en México, "la respuesta es aplicar la justicia, que con rapidez se dé con el paradero de los responsables y someterlos a juicio, sin ningún miramiento, con la aplicación de la ley estricta".

Aseguró que México responderá con seriedad y reprobó al republicano Cotton; "preferimos que se vaya a Siria", expresó Monreal.

Defendió la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador: "El Presidente de la República debe seguir en un perfil humanista y pacifista para poder generar condiciones de mayor pacificación, estabilidad, atendiendo las causas que originaron este flagelo que estamos padeciendo en todo México".

"A los homólogos (del Capitolio) les pediría prudencia. No les aplaudo su actitud guerrera". (Cotton) no conoce México, que cuide sus palabras para que no ofenda a México", exigió Monreal.

"Si nosotros no nos involucrarnos en los asuntos internos de ese país, exigimos lo mismo. No aceptaremos agresiones, ni lenguaje guerrero, de guerreros acostumbrados al caos y la guerra", añadió.

Acusó que es "grosero el tráfico ilegal de armas a México y de drogas a Estados Unidos".