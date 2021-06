¿Qué sigue después de la elección del 6 de junio?

El proceso electoral 2021 aún no llega a su fin, pues a pesar de que los mexicanos emitieron su voto el pasado 6 de junio, estas elecciones todavía no concluyen. Por otro lado, cabe recordar que los ciudadanos podrán votar en una consulta popular en los próximos meses, aquí te contamos de que se trata.

¿Qué sigue después de la elección?

Millones de mexicanos acudieron a las urnas el 6 de junio, sin embargo, el proceso para contabilizar los votos dura varios días. De acuerdo con el INE, hay tres formas de contabilizar los votos emitidos durante las elecciones 2021:

1. Conteo rápido

Este es un cálculo matemático que suma algunas casillas al azar para estimar la tendencia de la elección. Estos resultados se dan a conocer la misma noche de la elección, pero no son los resultados finales.

2. PREP

El Programa de Resultados Electorales Preliminares se alimenta del cómputo de las actas. Los resultados del PREP están disponibles una vez que cierran todas las casillas y los pueden consultar todos los ciudadanos a través de internet.

3. Cómputo distrital

Este proceso se refiere a la suma de las actas de todas las casillas, es decir, estos son los resultados definitivos. Estos resultados se anuncian el miércoles después de la elección.

Durante esta etapa se suman los resultados de las actas de escrutinio y del cómputo de las casillas. El proceso se realiza en presencia de partidos políticos y candidatos independientes. Esta es la tercera etapa, tras lo cual se da por concluido el proceso electoral.

La elección sacudió a los presidenciables

¿Qué pasa con el dinero después de las elecciones?

Como sabes, los partidos políticos reciben financiamiento, por lo que el INE realiza un proceso de fiscalización, el cual debe seguir los siguientes pasos:

1. Asignación del financiamiento: Los candidatos reciben recursos públicos o privados por parte de organizaciones o personas autorizadas por la normativa electoral.

2. Erogación de recursos: Gastos que ocurren cuando pagan, pactan o reciben los bienes o servicios requeridos.

3. Monitoreo y visitas de verificación: Aquí se realizan acciones de campo para observar la propaganda encontrada en vía pública, medios impresos, internet y cine. Por otro lado, durante las visitas de verificación se identifican los gastos vinculados con las casas de campaña y los actos públicos que realizan los sujetos obligados.

4. Revisión del gabinete: Este proceso consiste en validar todas las operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), el cual es el sistema de contabilidad en línea en donde se registran las operaciones y carga de evidencia de los ingresos y egresos de los sujetos obligados.

5. Coalición: Se compara la información que se obtiene del SIMEI (sistema en donde se concentra la información recabada durante los monitoreos y visitas) con los registros contables.

6. Solicitud de información a terceros: Esta estrategia se utiliza para corroborar la información recibida contra la registrada en el SIF.

7. Elaboración de oficios de errores y omisiones: Documento que se notifica a los sujetos obligados, en el que se detallan los errores u omisiones detectados en la revisión para que presenten las aclaraciones o rectificaciones que subsanen los hallazgos detectados

8. Confronta: Reunión en la que participa la UTF y los sujetos obligados para aclarar las diferencias detectadas en la revisión, dadas a conocer en el oficio de errores y omisiones.

9. Elaboración de dictamen y resolución: Documento en el que se incorporan los resultados y las conclusiones de la revisión realizada, las irregularidades encontradas y las sanciones impuestas.

La consulta popular contra los expresidentes

Las elecciones 2021 se darán por concluidas una vez que se enuncien los resultados a través del cómputo distrital, sin embargo, en menos de dos meses se realizarán otra votación en todo el país.

El INE anunció que debido a la consulta popular que se realizará en agosto, las credenciales para votar con vigencia de 2019 y 2020 serán válidas hasta el 1 de agosto de 2021, para que todos los ciudadanos puedan votar. La vigencia se extiende debido a la pandemia de covid-19.

Durante la próxima consulta popular, los mexicanos deberán decidir si se enjuician a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.