Quemadura en niño pudo ser por fricción de la resbaladilla, dice Maestra

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx., julio 19 (EL UNIVERSAL).- La profesora Brenda y Roselia, la cocinera de la escuela "Frida Kahlo", se reunieron la tarde de este miércoles con los directivos del plantel educativo para determinar el apoyo o acompañamiento que les darían después de ser agredidas por una pareja de padres de familia.

En días anteriores, la profesora Brenda fue golpeada y encañonada por los padres de un alumno del plantel, la cocinera también salió afectada, puesto que también fue encañonada y amenaza mientras sucedía la agresión contra la docente.

El origen de la disputa en una primera versión presuntamente ocurrió por una quemadura que tenía el niño, el cual aparentemente era una mancha de café y por esa situación los padres fueron a hablar con la directora, al no atenderlos agredieron a la maestra "responsable".



Lesión de niño, por fricción de resbaladilla, dice maestra

De acuerdo con los hechos, Brenda no es la profesora del menor, se encontraba en el grupo en lo que regresaba la maestra titular. Brenda trabaja en el plantel Frida Kahlo en la sección de maternal.

Ante la lesión que tenía el niño de la pareja agresora, declaró que uno de los familiares había comentado que apretó al niño porque no quería que se subiera a la resbaladilla "los niños estaban jugando muy pesado en el área de juego, yo les dije que no jugaran así porque si no nos íbamos a tener que retirar, ya que se iba a sufrir algún accidente, entonces para evitar eso nos retiramos".

También detalló que el menor no presenta signos de violencia "el niño no presenta rasguños, no presenta moretones ni mucho menos marcas de alguna mano o dedos, él presenta una marca, ya después dijeron que es una marca de quemadura que igual se pudo generar por la fricción de la resbaladilla que igual se tuvo que analizar antes de que ellos actuaran de esta manera".



Apoyo de los directivos

Tras terminar la reunión con los directivos de la escuela, Brenda declaró que ofrecieron apoyo legal y laboral a ella y a la cocinera Roselia. Sin embargo, rechazaron dar su versión de los hechos para no entorpecer las investigaciones.

Mientras, frente al Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, el abuelo del niño de tres años, cuyos padres agredieron a la profesora Brenda, no quiso emitir ninguna opinión en espera de la eventual salida de su hijo y de su nuera, quienes cumplirán 24 horas en el Ministerio Público.

Por el momento, elementos de la policía de género custodian a Brenda y a Roselia.