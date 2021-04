Queman vivienda de presunto feminicida en Hidalgo

Vecinos, familiares y amigos de Denise, una joven de 16 años de edad violada y asesinada el pasado martes, incendiaron y destruyeron la vivienda del presunto responsable del crimen en el municipio de Ajacuba Hidalgo.

Los inconformes consideraron que la Procuraduría de Justicia no había atendido el reclamo de justicia. La joven salió el martes de su domicilio ubicado en San Agustín Tlaxiaca y ya no regresó.

El miércoles fue encontrado su cadáver desnudo y con huellas de violencia en un camino vecinal.

Ante ello, los pobladores tomaron las oficinas de la alcaldía de esa demarcación donde demandaron la aprehensión del presunto culpable, a quien identificaron como J.R.M. Este día colectivas organizaron una manifestación para exigir justicia por Denise.

Con carteles donde se podían leer "las niñas no deberían de cargar sus sueños en ataúdes" y "justicia para Denise García", habitantes de ese municipio realizaron un recorrido por las calles y colocaron una ofrenda, además de guardar un minuto de silencio.

Al arribar a la alcaldía donde colocaron pancartas exigieron una audiencia con el alcalde Arturo Hernández; sin embargo, al no localizarlo decidieron tomar tres patrullas y acudir al domicilio del presunto responsable.

En la vivienda del joven que se ubica en el municipio vecino de Ajacuba, vandalizaron una camioneta, así como los vidrios de la vivienda y prendieron fuego a los muebles y camas.

Acusaron que la Procuraduría de Justicia se había comprometido a acordonar el perímetro de la vivienda lo cual dijeron no ocurrió. Agregaron que el joven J.R.M fue el responsable del crimen y pidieron su aprehensión inmediata.