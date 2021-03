Querétaro podría pasar al escenario A del Covid-19

Hay posibilidad de alcanzar el escenario A de la pandemia de Covid-19, pues se logró bajar el número de casos activos; sin embargo, el cambio en las restricciones de movilidad dependerá de lo que decida el Comité Técnico de Salud, que sesionará este jueves. El Índice de Modulación de este martes destacó que se logró bajar de los mil 250 casos activos, uno de los indicadores de los que depende el tipo de "escenario" que prevalece en el estado.

"Alcanzamos y pasamos la meta de mil 250 activos y esto nos encamina a tener delante de nosotros la posibilidad de cambiar de escenario para el próximo 28 de marzo, fecha en la que se estipuló la siguiente revisión por parte del Comité Técnico de Salud", menciona el documento. El Índice agrega que hay una tendencia a la baja del fenómeno, sin embargo, no es definitivo, pues un posible aumento en la movilidad —debido a la proximidad de las vacaciones de Semana Santa— pudiera empujar hacia arriba los indicadores.

"Abrimos la semana con menos 61 casos activos para situarnos en mil 220 transmisores, apenas 30 por debajo de la meta fijada; en lo que respecta a la hospitalización, la plataforma Sisver registra una baja de 0.5 puntos porcentuales 48.7% a 48.2%. Mientras que las defunciones se encuentran en el rango intermedio de 20 a 30 defunciones cada 24 horas". Las autoridades sanitarias conminaron a la ciudadanía a mantener las medidas sanitarias.

Regreso a clases presenciales sería en el ciclo escolar 2021-2022. "Estamos aprendiendo a elevar nuestra movilidad sin que se vea reflejado en un incremento de activos (...) pero tenemos una Semana Santa en puerta y pudiera ser necesario proteger esta gran meta lograda. No incrementes innecesariamente tu movilidad durante Semana Santa y Pascua".



Comité Técnico definirá nuevo escenario

Sobre el tema, Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud, reconoció que hay una estabilidad de los indicadores de Covid-19, sin embargo, para definir el escenario que prevalecerá en la semana santa, deberán tomar en cuenta el posible aumento de la movilidad de esas fechas. "Estamos en un comportamiento estable, la ocupación hospitalaria en un comportamiento estable y con cierta tendencia a la baja; esto no es motivo de confianza, al contrario, de redoblar esfuerzos, una vez que sesione el Comité se tomará la decisión si llegamos a un escenario A o nos mantenemos en el B", advirtió.

La directora dijo que no quieren que vuelva a vivirse un fenómeno como el de diciembre, enero y parte de febrero, en donde las fechas festivas de fin de año provocaron una segunda ola, con más de mil 200 personas fallecidas. "La determinación se estará notificando una vez analizado en el Comité los pros y contras de pasar a un escenario diferente; ahorita tenemos una positividad alta, hay un número también importante de casos positivos diarios".