Querétaro ya registra desabasto de gas; paraliza actividades

En Querétaro se dejó de abastecer de gas natural a las unidades que prestan servicio de taxis, autos particulares y flotillas de empresas, que utilizan el combustible; el poco producto que se tiene almacenado en la entidad se suministra únicamente a los más de 600 camiones de transporte público colectivo, que forman parte del sistema Qrobús.

Lo anterior lo dio a conocer Óscar Rosado, director de operaciones de Natgas, la única en el estado que tiene estaciones de gas natural para uso de vehículos.

Esta medida ha llevado a los taxistas a utilizar gasolina como medida de emergencia, lo que está provocando que sus gastos de operación se disparen al doble debido a que el metro cuadrado de gas natural —equivalente a un litro de gasolina—, vale 10 pesos en promedio, mientras que la gasolina cuesta alrededor de 20 pesos.

"No hay suficiente gas natural en México, y por ende no tenemos el gas necesario para surtir a los clientes", dijo el director de Natgas.

Óscar Rosado indicó que, en conjunto con el Instituto Queretano del Transporte (IQT) se acordó priorizar el abastecimiento de las unidades de transporte público colectivo, esto para no afectar a las más de 200 mil personas que lo usan todos los días.

Agregó que el suministro a las flotillas de taxistas, a transporte de empresas y particulares está suspendido temporalmente y no hay fecha para que se restablezca el servicio.

"En este momento sólo vendemos a los camiones, tenemos tan poco gas que no nos da para los taxistas (...) Estamos asegurando el suministro que se ofrece de forma regular, hay 670 unidades que requieren de gas natural para circular y así priorizar la movilidad de miles queretanos", manifestó.

Señaló que la ventaja del consumo de gas natural es el costo, ya que el precio por litro es de 10.99 contra los casi 20 pesos que cuesta un litro de gasolina; esto significa un ahorro en el bolsillo de los clientes de entre 40 y 50%.

El director de Natgas añadió que aun cuando los taxistas estén pagando un crédito por la instalación del motor para el gas natural, el ahorro es significativo.

"A los taxistas con el crédito, el plazo y la tasa de interés se les va a cobrar diferente tarifa, algunos van a pagar cuatro o cinco pesos, por lo que pagarían 15 pesos en total al pagar el combustible y el crédito por la instalación del motor dual, siguen ahorrando contra la gasolina y están pagando su crédito", aseguró.

Hasta el momento, comentó, no ha habido autoridad ni experto que informe cuánto tiempo va a durar el desabasto, porque dependen de la mejoría en las condiciones meteorológicas, así como de los contratos y suministros prioritarios a nivel nacional.



El 80 por ciento de las empresas medianas y grandes del estado de Quyerétario, han sufrido afectaciones por el desabasto de gas natural; aseguró Jorge Rivadeneyra Díaz, presidente de la Canacintra Querétaro.

Aseguró que las medianas y grandes empresas tienen dentro de sus procesos, el uso de gas natural, por lo que han tenido que reducir su operatividad o incluso, parando operaciones: "son empresas de todos los sectores: alimentos, papel, cartón, químicos, farmacéuticos, autopartes, entre otros".

Jorge Rivadeneyra explicó que aún no tienen cuantificadas las pérdidas por esta situación; sin embargo, detalló que debido a esta tormenta invernal en el estado de Texas, el costo del gas natural puede tener un incremento estratosférico, debido a que los ductos se están congelando.

El presidente de la delegación estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación señaló que prácticamente todos los usuarios de gas natural de Querétaro están preocupados por el desabasto de gas natural: "ya nos están reportando que esta onda gélida que está pasando por Texas va a empezar a desaparecer este fin de semana, esperamos que el clima seda y que hacia al fin de semana veamos una normalización en el mercado del gas natural".