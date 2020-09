"Queríamos llegar a este día con algo más y no tenemos nada"

A seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, los familiares de las víctimas criticaron que hasta el momento las autoridades no han logrado determinar el paradero de las víctimas y tampoco se ha castigado a los responsables del crimen.

"Yo sé que está en la mejor disponibilidad, nos da gusto ver que es más ser humano que los anteriores (funcionarios), pero sí pedirle que apriete un poco más (en la investigación). Nosotros queríamos llegar hoy 26 (de septiembre) con algo más, entiéndanos, ya seis años y no tenemos nada", dijo María Martínez Zeferino, madre de uno de los normalistas desaparecidos, al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante un evento en Palacio Nacional, donde funcionarios federales informaron sobre los avances en el caso Ayotzinapa, María Martínez pidió al Ejecutivo federal acelerar las indagatorias porque, señaló, no se está pidiendo nada material, sino que se haga válido el derecho del acceso a la justicia que tienen todos los mexicanos.

"Yo quiero pedirle que así como depositamos nuestra confianza en usted, que no nos defraude, que los mexicanos necesitamos confiar en alguien, tener a alguien que nos ayude", dijo la mamá de Miguel Ángel Hernández, joven desaparecido.

Los familiares de los normalistas también entregaron unas prendas a los funcionarios que participaron en el evento "para que cuando las vean se acuerden de que aún en nuestra casa se acuerden que nos faltan los 43 y miles más".

En la prenda se lee la leyenda: "Por los 43 y miles más. No nos falle Ayotzinapa".