¿Quién distribuye el fentanilo en EU?, cuestiona Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves que en Estados Unidos también hay delincuencia organizada, pues si no, cuestionó, "¿quién distribuye el fentanilo?".

"Lo que hemos estado planteando es que en Estados Unidos también hay delincuencia organizada y hay personas estadounidenses que vienen a México con estas actividades ilícitas.

"¿Por qué lo decimos? Porque si no, ¿quién repartiría, quién distribuiría el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? Porque el asunto no solamente es que pase droga de México a Estados Unidos, sino quién distribuye en Estados Unidos esa droga para el consumo, el lamentable gran consumo, particularmente fentanilo que hay en los Estados Unidos", expuso.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que es necesario que el gobierno de la Unión Americana haga su trabajo en su propio país para realizar las detenciones que tiene que haber para evitar el tráfico de estupefacientes.

"Lo que hemos estado planteando cuando hablamos de colaboración y de coordinación. No solamente es que Estados Unidos colabore con información, inteligencia para las detenciones en México, sino que también Estados Unidos haga su trabajo en Estados Unidos para las detenciones que tiene que haber para evitar el tráfico de estupefacientes en su país", dijo.