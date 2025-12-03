¿Quién es Ernestina Godoy Ramos, la nueva titular de la FGR?

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Tras la salida del exfiscal Alejandro Gertz Manero, Ernestina Godoy Ramos se mantuvo como una de las favoritas para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR).

Con una votación mayoritaria, la exfiscal de la Ciudad de México rindió protesta este miércoles 3 de diciembre ante el Pleno del Senado como la nueva titular de la FGR, pero cuál es la trayectoria que la posicione al frente de la Fiscalía.

Godoy Ramos estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México (UNAM), es abogada y funcionaria pública; actualmente es la encargada del despacho de la FGR, papel que desenvuelve desde el 28 de noviembre luego de que Gertz Manero presentó su renuncia al cargo.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), la morenista fungió como ponente, desde 1990 hasta el 2000, en diversas conferencias en materia de organizaciones civiles.

A la par de esos años, de 1997 al 2000, ejerció como integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia; también fue directora general Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del entonces Distrito Federal.

Posteriormente, en 2008 se desempeñó como presidenta de la Comisión Nacional de Garantías del PRD para un año después (en 2009) convertirse en integrante de la Comisión de transición en Iztapalapa y directora general de Desarrollo Delegacional, cargo que ocupó hasta 2012.

Su experiencia también se extiende al ámbito legislativo, pues de 2012 y hasta 2015 fue diputada local en la VI Legislatura de la ahora Ciudad de México.

Encabezó la Procuraduría General de Justicia capitalina cuando Sheinbaum fue jefa de Gobierno, luego de ser diputada local en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

La nueva fiscal general fue cofundadora del partido Morena junto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre 2018 y 2020 encabezó la Procuraduría General de Justicia, hasta que se transformó en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, fue la fiscal de Claudia Sheinbaum Pardo mientras fue jefa de Gobierno.

En 2024, con la llegada de Sheinbaum Pardo a la silla Presidencial, Ernestina Godoy fue designada como Consejera Jurídica de la Presidencia.

En el proceso electoral 2024 fue postulada como candidata a Senadora por la alianza "Sigamos Haciendo Historia", junto al Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

La nueva fiscal tiene un conjunto de antecedentes y trayectoria tanto política como por el sistema de justicia de la CDMX, sumado a su cercanía con el proyecto político del Gobierno federal, lo que la hizo el perfil adecuado para ocupar la titularidad de la Fiscalía.