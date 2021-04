¿Quién es "Juanito" y qué tiene qué ver con Macedonio?

Luego de que ayer, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificaran la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, Morena tiene que registrar a un nuevo candidato, que se especula podría ser Evelyn Salgado Pineda, hija de "El Toro".

La especulación surgió luego de que el 14 de abril, cuando el INE ya había fallado en contra de Salgado Macedonio, la hija del exacalde de Acapulco escribió un mensaje con tintes políticos en sus redes sociales.

--¿Evelyn Salgado Pineda, una juanita por su padre?

"Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no 'Juanita'. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo", escribió la hija mayor de Félix Salgado Macedonio, quien finalizó su posteo en Facebook con un "¡Hay toro!".

El mensaje desató las suspicacias, puesto que al referirse a la "juanitas" hace referencia a las candidatas que los partidos políticos colocan en puestos, para después ser sustituidas por un hombre, como ocurrió con Rafael Acosta Ángeles, "Juanito".

¿Quién es "Juanito", Rafael Acosta Ángeles?

Rafael Acosta Ángeles, conocido como "Juanito", es uno de esos personajes extraños que han pasado por la vida política de la ciudad de México.

Su última aparición fue el año pasado en un plantón de Frenaaa, en donde dijo que el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo traicionó, previamente participó en los realities de "La Isla" y "Enamorándonos" e incluso, en unas elecciones en las que ganó el territorio más poblado de la CDMX, Iztapalapa.

La historia de esos comicios, se remonta a las intermedias del 2009, cuando el Tribunal Electoral le impidió a Clara Brugada ser la candidata del PRD a la delegación Iztapalapa.

En aquel momento, Andrés Manuel López Obrador y la izquierda venían de perder, tres años atrás, la elección federal con Felipe Calderón. Aquella elección que el ahora presidente asegura fue producto de un fraude.

Tras esa experiencia, López Obrador no estaba dispuesto a perder el bastión más importante y con más presupuesto en la Ciudad de México, entonces ideó poner a una persona leal que ganará las elecciones y luego, le cediera su lugar a Brugada.

El elegido fue "Juanito", quien era vendedor ambulante, mesero, actor y el candidato del Partido del Trabajo a la delegación Iztapalapa.

El trato era que "Juanito" estaría en la boleta electoral, ganaría la alcaldía por el peso del partido en Iztapalapa y pediría licencia para que Clara Brugada asumiera el cargo.

Pero al final, "Juanito" no quiso ceder y se aferró al cargo, al que terminó por dejar, pero después de varios meses de tensión política que dejaron en evidencia la farsa electoral para que Brugada ganara.

Las juanitas

A pesar de las duras críticas de la prensa por el caso de "Juanito", la operación se repitió ese mismo año cuando 12 diputadas cedieron su cargo en San Lázaro a sus suplentes hombres, quienes en realidad eran los designados para dichos cargos, pero por cuestiones de equidad de género los partidos pusieron a mujeres para cumplir con las disposiciones de representación.

Las "juanitas" eran del Partido Verde, PRI, PRD y PT.

En el 2018, la historia se repitió en el Congreso de Chiapas y en aquel momento las llamaron "manuelitas" por el entonces gobernador, Manuel Velasco.