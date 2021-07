"Quién es quién" vuelve más vulnerables a periodistas: RSF

El "Quién es quién" del presidente Andrés Manuel López Obrador debilita la profesión del periodismo, al tiempo que incrementa la vulnerabilidad de los informadores en uno de los países más sanguinarios para ejercer esta actividad fundamental para la democracia, denuncia Reporteros sin Fronteras (RSF).

La organización con sede en París, asegura que el sentimiento de indefensión en México es "total", considerando que el propio Estado es también partícipe de los ataques.

"La estigmatización de periodistas y medios es algo que debilita la profesión y hace que los ataques se vuelvan cada vez más agresivos, en particular en redes sociales, dejándolos a expensas de ser atacados en cualquier momento y cualquier lugar", dice a EL UNIVERSAL Balbina Flores Martínez, representante en México de RSF.

"Deja en los periodistas, en el caso de México, un sentir de indefensión total, cuando es el mismo gobierno quien les ataca".

Recuerda que RSF, organismo internacional con carácter consultivo ante instancias como Naciones Unidas y el Consejo de Europa, ha insistido en numerosas ocasiones sobre el riesgo que puede tener en la prensa los señalamientos desde el gobierno.

Sostiene que con los descalificativos directos a periodistas, más allá de exhibir a quién el jefe de Estado considera que "no dicen la verdad" y "no son éticos", AMLO pretende señalar a los que son críticos.

Sobre el argumento de que el presidente tiene derecho de réplica a los señalamientos y cuestionamientos de periodistas, señala: "lo que el presidente no entiende aún, es que la posición de un periodista no es la misma que su investidura que es la de gobernar, pero que además tiene una voz privilegiada en las llamadas mañaneras".

Para Martínez, este tipo de campañas de desprestigio no son novedosas. Afirma que bajo otro tipo de discurso se han ido haciendo cada vez más comunes. En América Latina encuentran eco en países como Brasil y Venezuela.

A nivel mundial, RSF identifica a 37 jefes de Estado o de gobierno que imponen una represión masiva contra la libertad de prensa por todo el mundo.

Entre los llamados "depredadores de la libertad de prensa", hay quienes llevan más de dos décadas en activo, como el presidente sirio Bashar al-Assad y Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que gobierna Guinea Ecuatorial desde 1979.

En Europa, más allá del mandatario ruso Vladimir Putin, sobresale Viktor Orbán, jefe de gobierno de un país miembro de la Unión Europea, Hungría y quien se ha proclamado a sí mismo partidario de la "democracia antiliberal".

Cuatro son los exponentes latinos, Daniel Ortega de Nicaragua, Jair Bolsonaro en Brasil, Nicolás Maduro en Venezuela y Miguel Días Canel, mandatario cubano.

Al ser cuestionada sobre las comunicaciones enviadas ante la Corte Penal Internacional con la intención de abrir un proceso sobre los crímenes contra la humanidad cometidos en México, dijo que seguirá actualizando la información entregada a La Haya.

La última información estuvo centrada en los asesinatos a periodistas ocurridos en los últimos dos años. "El proceso sigue y nosotros continuamos pendientes de ello", indicó.