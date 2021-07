Quién no esté conforme, que impugne: Córdova a Samuel García

El Instituto Nacional Electoral (INE) "no discute con los actores políticos, discute en la mesa del Consejo General y después, quien no esté conforme con las resoluciones del INE tiene todo el legítimo derecho de impugnar".

Así lo aseveró el consejero presidente, Lorenzo Córdova, luego de las críticas del gobernador electo de Nuevo León por las sanciones que se prevé aplicar por más de 55.4 millones de pesos a Movimiento Ciudadano y a él, por el apoyo de su esposa e influencer -Mariana Rodríguez- a su campaña electoral.

"Creo que en México todo mundo tiene derecho a decir lo que quiera decir y ejercer las acciones legales que tenga que ejercer. Dicho lo cual, hasta ahí mis comentarios. Lo demás es entrar en una discusión que no le corresponde al órgano electoral", subrayó en entrevista.

Argumentó que el INE aplica las reglas "y a veces la aplicación de las reglas no gusta, pero está claro lo que establece el Reglamento de Fiscalización. Están muy claras las conductas, está muy claro, por ejemplo, que se establece que las personas con actividad empresarial no pueden hacer aportaciones en especie a las campañas electorales o a los partidos políticos en algún aspecto o en algún ámbito que tiene que ver con la actividad empresarial de que se trata".

Córdova, explicó que si alguien tiene una actividad empresarial, promociona productos en sus redes sociales, pues ésa es su actividad empresarial y eso no se puede donar en especie a los partidos.

"Es lo que dice el Reglamento de Fiscalización" por lo que "lo que venga le corresponde hacerlo a los tribunales, cada quien puede hacer lo que quiera en el ámbito de las leyes en el país", concluyó.