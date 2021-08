¿Quién pagó la maqueta de Templo Mayor en el Zócalo?

El gobierno de la Ciudad de México ni la Secretaría de Cultura local han destinado recursos para la realización de la maqueta en la que recrea a escala el Huey Teocalli o Templo Mayor, que estará ubicada en el Zócalo capitalino.

"Se ha mencionado en diversos comentarios, algunas interpretaciones de si había recursos de la Ciudad de México invertidos para esta construcción de la maqueta. No hay recursos de la Ciudad de México ni de la Secretaría de Cultura, son recursos privados los que se invirtieron. Es un convenio de hace varios años a través de la empresa Ocesa, quien a través de una condición de impuestos, es quien hace la construcción y quien absorbió absolutamente todos los gastos", dijo Vannesa Bohórquez, secretaria de Cultura de la Ciudad de México.

El edificio más importante de Tenochtitlán fue el Templo Mayor o Huey Teocalli, que en su última etapa medía 45 metros de altura y que a 500 años de la caída de esa urbe mexica, el gobierno capitalino recrea en una maqueta que estará en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, del 13 de agosto al 1 de septiembre.

En la maqueta que ya se empezó a construir, el Templo Mayor medirá 16 metros de altura, 25.81m de frente x 27.17m de profundidad: "No se puede al tamaño real porque el espacio no resulta lo más favorable por los vientos que corren y porque la normatividad no permite que nada pueda superar la altura de las torres de la Catedral. Se utilizarán 9 mil 300 tubos para su armado interno y los muros se harán con tableros de fibra de densidad media, forrados con placas de poliestireno, que tendrán acabado de pintura vinílica, texturizada y líquido antifuego", dice José Alfonso Suárez del Real, jefe de la Oficina de la Jefatura de Gobierno, en entrevista la semana pasada.