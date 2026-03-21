¿Quién va por las gubernaturas en 2027?

En 2026 y 2027, los mexicanos en distintas estados elegirán cargos importantes en la vida política de sus comunidades, aunque no hay elecciones federales hasta 2030, cuando concluya la gestión de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por lo que este es el calendario electoral previsto hasta ahora, previo a la reforma electoral, para 2026 y 2027, en el que se contemplan procesos locales y la revocación de mandato, principalmente.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), el 7 de junio de 2026, el estado de Coahuila llevará a cabo su jornada electoral para elegir 25 diputaciones locales; 16 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.

Por su parte, en el municipio de Tamiahua, en Veracruz, el próximo 29 de marzo de 2026 se realizará el proceso de votaciones para la elección de presidencia municipal, una sindicatura y cuatro regidurías.

Como parte de la reforma al Poder Judicial, para 2027 se prevé la organización de una elección para renovar cargos de magistrados y jueces de distrito. Existe debate sobre la logística para evitar el empalme con otros procesos locales.

Para el próximo 2027 legalmente podría solicitarse el ejercicio de revocación de mandato para la Presidencia de la República, si se cumple con el requisito de firmas ciudadanas.

Este ejercicio tiene la finalidad de que las y los mexicanos decidan si la o el jefe del Ejecutivo federal, en este caso Claudia Sheinbaum, continúe, o no, en su cargo.

Sin embargo, las modificaciones en materia electoral aún no están establecidas en relación a la revocación de mandato, ya que está en espera la aprobación o derogación del denominado Plan B emitido por la primera mandataria.

Dentro de la estructura del partido Morena, los Coordinadores Territoriales son figuras clave encargadas de organizar las bases, realizar afiliaciones y promover la ideología del partido casa por casa.

Por ende, se programaron sufragios internos; encuestas o acuerdos de consejo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

El Consejo Nacional de Morena fijó fechas límite para septiembre de 2026 para definir a estos coordinadores en diversos municipios y distritos de cara a las elecciones de 2027.

Asimismo, se espera que el próximo 2027, además de renovar la Cámara de Diputados, cientos de alcaldías y municipios harán elección para gobernador en 17 entidades federales:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Colima

Chihuahua

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

Sobre esta línea, los partidos PRI, Movimiento Ciudadano y PVEM revelaron a sus posibles candidatos rumbo al 2027.

Por parte del Verde, coordinador Manuel Velasco Coello develó que algunos perfiles que contempla para esta contienda son:

Ruth González Silva para San Luis Potosí y esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

Senador Waldo Fernández en Nuevo León

Senadora Jasmine Bugarín para Nayarit

Senadora Karen Castrejón en Guerrero

Además del diputado Ricardo Astudillo en Querétaro

El diputado Carlos Puente en Zacatecas.

El diputado Manuel Cota para Baja California Sur

Jorge Ramos, exalcalde de Tijuana y actual diputado local para el estado de Baja California

Mientras que el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, expuso que las figuras para la contienda son:

El actual senador Luis Donaldo Colosio, hijo del fallecido excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta

Marta Herrera, actual la titular de la Secretaría de de Igualdad e Inclusión en el estado

Alma Rosa Marroquín, actual secretaria de Salud de Nuevo León

Miguel Ángel Flores Serna, secretario general del gobierno estatal

Raúl Lozano Caballero, actual secretario de Medio Ambiente

Héctor García, alcalde de Guadalupe, Nuevo León

Félix Arratia, alcalde de Juárez, Nuevo León.

Por otro lado, el Partido Revolucionario Institucional optó por consolidar la estrategia "Defensores de México", integrado por 50 personas para recorrer el país casa por casa para informar cómo está la situación del país y "defender el voto y la democracia", expresó su dirigente Alejandro Moreno.

Entre los integrantes destacan el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, el senador Manuel Añorve y Enrique Galindo en San Luis Potosí.

Además, el nombre de Rosario Robles Berlanga resurgió cuando el senador y dirigente "Alito" informó que ella será quien encabece la coordinación de la Red Ciudadana para la Defensa de México.

Por ahora, el PAN aseguró que dejará las listas para que todas las candidaturas sean 100% ciudadanas.

"Ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane. ¡Ni una sola candidatura del PAN queda exenta de esta apertura!. Estamos absolutamente convencidos que esta es la ruta para el triunfo electoral del 2027. Cuando les vamos a arrancar, las mayorías ficticias a Morena", dijo el dirigente Jorge Romero.

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