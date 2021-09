¿Quiénes son los 31 científicos acusados por FGR?

Más de 30 miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) fueron acusados, por la propia dirección del Conacyt, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por cuatro delitos. Sin embargo, ayer se dio a conocer que un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la FGR girar órdenes de aprehensión contra los imputados, lo que la comunidad científica celebró. Aunque, por la noche, la Fiscalía emitió un comunicado en el que informó que volverá a solicitar la orden de aprehensión, argumentando falta de criterio por parte del juez.

Aquí una lista sobre los 31 investigadores acusados por la FGR y Conacyt:

Enrique Cabrera Mendoza fue director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de 2004 a 2012. De 2013 a 2018 fue director de Conacyt. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en nivel III.

Julia Tagüeña Parga es física, doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, Investigadora Titular C en el Centro de Investigación en Energía (CIE), del Campus Morelos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte de diversas sociedades científicas como la Academia Mexicana de Ciencias. Es investigadora nivel III del SNI. En 2019 renunció como coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. porque Conacyt no otorgó los recursos necesarios para operar. En octubre de 2010, tras el señalamiento de María Elena Álvarez Buylla, directora del Concyt, en la conferencia matutina del Presidente, sobre que el Foro era un organismo con "irregularidades graves en asignación y administración, Tagüeña dijo a EL UNIVERSAL que las acusaciones eran "falsas y tendenciosas".

Adriana Ramona Guerra fue secretaria Ejecutiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C.

David García Junco Machado fue en 2017 secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, bajo el mandato de Miguel Mancera. Es licenciado en Administración Pública por El Colegio de México y tiene Maestría en Política Pública por la Universidad de Chicago.

Víctor Gerardo Carreón Rodríguez fue director de la División de Economía del CIDE y Director Adjunto de Planeación del Conacyt.

Jesús Arturo Borja Tamayo fue director de Cooperación Internacional del Conacyt del 2013 al 2018. En 2012 coordinó el Programa de Estudios de Estados Unidos del CIDE y ejerció como profesor. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Duke y licenciado en Relaciones internacionales por la UNAM, con mención honorífica.

Rafael Ortega Reyes fue profesor del Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, así como de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

María Dolores Sánchez Soler fue directora Adjunta de Posgrado y Becas en Conacyt.

Miguel Guajardo Mendoza es investigador titular B del CIDE. De 2014 a 2018 estuvo en Conacyt, primero como Director de Análisis Estadístico y Evaluación y luego como Director Adjunto de Planeación y Evaluación.

Luis Gabriel Torreblanca Rivera es ingeniero Mecánico Electricista por la Facultad de Ingeniería de% la UNAM y académico Titular de la Academia de Ingeniería de México. Fue Director General del CIATEC, centro público de investigación del CONACYT de 2004 a 2012 y en ese último año recibió adicionalmente el encargo de Presidente del Consejo Consultivo de los Centros Públicos de Investigación del Conacyt. De inicios 2013 a febrero de 2016 se desempeñó como Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación en el Conacyt.

José Rodrigo Roque Díaz es doctor en derecho por la UNAM y catedrático de la misma, así como del CIDE y de la Escuela Libre de Derecho. Trabajó en el gobierno por más de 25 años, en puestos como la dirección general del IMPI, así como Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros.

José de Jesús Franco López, doctor en física por la Universidad de Wisconsin-Madison. Es investigador Titular "C", es nivel III del SNI y nivel D del PRIDE. De 2012 a 2014 fue Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias.

Gabriela Dutrénit Bielous fue coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC, entre 2012 y 2014. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), nivel III del SNI.

Rosa Eugenia Sandoval Bustos, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Rice y maestra en Estudios de América Latina por la UCLA. Fue directora de Información en el Conacyt.

Pablo Rojo Calzada, fue director de becas de Conacyt entre junio de 2013 y diciembre de 2018, profesor investigador del CIDE y del Instituto de Estudios Políticos de París.

Marcial Bonilla Marín, tiene doctorado en Biofísica en el Queen Elizabeth College, University of London; fue Secretario Académico del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica.

Salvador Emilio Lluch Cota, es doctor en Uso y Manejo de los Recursos Naturales adscrito al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. (CIBNOR), es miembro nivel III del SNI.

Regina María Alarcón Contreras, química por la UNAM, fue secretaría administrativa del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt) y directora de planeación de Ciencia en Conacyt.

Mauricio Francisco Coronado García, es maestro en Economía en Econometría por el CIDE; fue director de Análisis Estadístico y Evaluación del Conacyt.

María Mónica Ramírez Bernal, es licenciada en Matemáticas Aplicadas (ITAM) con Maestría en Gerencia Pública por el CIDE.

Miguel Gómez Bravo Topete, es abogado; fue jefe de la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Energía.

Francisco Mora Gallegos, apoderado legal en la Academia Mexicana de Ciencias; especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Corporativo.

Patricia Zúñiga Cendejas fue secretaria técnica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y directora ejecutiva de la Academia de Ingeniería México.

Luis Mier y Terán Casanueva, es Profesor Titular "C" del Departamento de Física, en la UAM Iztapalapa. Doctor en Ciencias por la Facultad de Ciencias, UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Sociedad Mexicana de Física. Fue rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana entre 2001 y 2005.

Elías Micha Zaga fue coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la presidencia de la República, entre 2016 y 2018; desde 2013 era director general adjunto de Desarrollo Regional del Conacyt. Es investigador titular del Cinvestav del IPN. Estudió Matemáticas en la UNAM y maestría y doctorado en la Universidad de Oxford.

Inocencio Higuera Ciapara, ingeniero bioquímico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Maestro y doctor en Ciencias Alimentarias por la Universidad de Cornell. Fue evaluador de proyectos del Programa de Estímulos a la Innovación del Conacyt entre 2014 y 2019. Experto Asesor de la FAO de 2000-2006.

Julio César Ponce Rodríguez fue titular de la Coordinación de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica del Conacyt.

Lorena Archundia Navarro fue la directora de Cátedras Conacyt. Maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, donde es investigadora asociada.

Rafael Pando Cerón fue director de Planeación Tecnológica del Consejo Nacional deCiencia y Tecnología.

Teresa de León Zamora, maestra en Ciencias de la Comercialización de Tecnología; fue directora de comercialización de tecnologías del Conacyt.

Jorge Antonio Villegas Rodríguez fue director de Desarrollo Estatal y Regional del Conacyt.

ProCiencia lanza protesta

ProCienciaMx, la red de científicos, investigadores, médicos y académicos de todo el país, lanzó hoy -23 de septiembre- la etiqueta "#HacemosCienciaNoDelicuencia" tras las acusaciones a 31 miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) acusados por la propia dirección del Conacyt, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

"No al acoso y persecución de científicos. '#HacemosCienciaNoDelincuencia'. Únete y usa este hashtag", escribió la red que promueven una política científica efectiva que colabore en la solución de los grandes desafíos nacionales, como la salud, la inseguridad, la distribución inequitativa de la riqueza, el deterioro del medio ambiente, la violencia y la permanente conflictividad social, con un enfoque que incluya el desarrollo de ciencia básica, tecnología e innovación.

En los últimos días académicos e investigadores de instituciones como el CIDE, UNAM, Universidad Autónoma de Querétaro, y Instituto Mora se han solidarizado con las personas afectadas y han solicitado que se aclaren los hechos y no se judicialice una denuncia con poco fundamento, de acuerdo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que afecta a toda la comunidad académica del país.

Al apoyo a los 31 científicos se ha sumado la investigadora y divulgadora de la ciencia Julieta Fierro: "¿No será que este ataque desmedido a los científicos se debe a que está por aprobarse la nueva ley de C T H I y se quiere crear un ambiente de terror para que no haya protestas por una ley que pretende concentrar el poder y limitar los recursos y la libertad de investigación?", escribió en Twitter.

El analista e historiador José Antonio Crespo compartió en su cuenta de Twitter: "Conacyt, que tan bajo ha caído, acusa a medios y analistas de crear un ambiente de confusión respecto a la orden de aprehensión a 31 académicos. En tal caso, deben incluir en tal campaña a la Suprema Corte, que ya determinó que los acusados actuaron de acuerdo a la ley".

Así como la investigadora del Cinvestav, Alma Maldonado, el virólogo Andreu Comas García, Mintzirani Equihua Sánchez, doctor en Ciencias en Energía Renovable.