"Quieren prohibir las mañaneras pero no van a poder", advierte AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus opositores conservadores quieren prohibir sus conferencias mañaneras, por lo que los acusó de ser intolerantes porque nada más quieren hablar ellos, pero les advirtió que "no van a poder".

En un video difundido en sus redes sociales, debajo de una ceiba en su quinta en Palenque, Chiapas, donde descansó los últimos días por la celebración de Semana Santa, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que toda la población tiene derecho a estar informados y también a disentir.

"Ya vamos de regreso a la Ciudad de México. Estuvimos en Palenque el fin de semana, ya nos estamos despidiendo de las ceibas, de la guanábana, del mamey, del palo de tinte, de los pájaros, de los saraguatos, de las guacamayas.

"Ya mañana vamos a estar en la mañanera, aunque quieren prohibirla, imagínense, los conservadores. Son intolerantes, nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos, pero bueno, no van a poder. Nos vemos mañana en la mañanera", dijo.