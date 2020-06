Quiero que se serenen las cosas para poder hablar con Alfaro: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que esperará a que "se serenen las cosas" para hablar con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco -con quien ha tenido diferencias- puesto que aseguró que está ocupado atendiendo asuntos relacionados con la pandemia del Covid-19 y en materia de seguridad.

En conferencia de prensa desde la Escuela Militar de Sargentos y acompañado del gobernador Miguel Barbosa, el titular del Ejecutivo federal señaló que busca que "no haya espectáculo" en este tema.

"Ando en giras, ahora ando por acá, no estoy en México, no es por otra cosa; el domingo dormimos en Xalapa ayer lunes en Tlaxcala y anoche aquí en Puebla y mañana tenemos que estar en Hidalgo, y en Cuernavaca el viernes, tenemos todo el tiempo ocupado".

"Además para ser francos, para hablar con franqueza yo quiero yo quiero que serenen las cosas y que no haya espectáculo. Hay cosas muy importantes que atender, lo de la pandemia, todo esto que tiene que ver con la seguridad como para estar dando notas, como dicen ustedes sobre diferencias que tenemos. Claro que las tenemos, pero al mismo tiempo tenemos que buscar la manera de actuar de forma institucional, de mi parte siempre ha sido así".

En este sentido, el presidente López Obrador comentó: "Por eso me extrañó la falta de respeto de decir que nosotros estábamos interviniendo en Jalisco, que desde los sótanos del poder de la Ciudad de México se estaba auspiciando la inconformidad en Jalisco, los sótanos el poder estaban en la Secretaría de Gobernación y ahora ya no hay sótanos del poder".