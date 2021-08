Quitan requisito de prueba Covid para retorno de burócratas a trabajo

La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que suprime el requisito de prueba de Covid-19 para aquellos servidores públicos que retornen a sus actividades laborales presenciales, una vez que hayan completado su esquema de vacunación, como lo establecía el acuerdo anunciado el pasado 30 de julio.

En el acuerdo, la SFP argumenta que la Secretaría de Salud (Ssa) determinó que las personas vacunadas después de haber transcurrido dos semanas desde la aplicación de la última dosis, no serán consideradas población en situación de vulnerabilidad para contraer coronavirus, por lo que la condicionante de pruebas de detección para el retorno presencial a los centros de trabajo de los servidores públicos, "deviene innecesaria para los objetivos que demanda el escenario actual del país, en materia de salud, económica y social".

Además, reconoce que la prevención del riesgo de contagio pretendida con dicha medida, "no es suficiente" para garantizar en mayor proporción el derecho a la salud.

La dependencia federal subraya en el acuerdo que la trascendencia de los resultados de estas pruebas como medida para prevenir los contagios, está supeditada a ciertos factores como la fecha en que se toma la muestra, periodo de evolución del virus y la fecha de exposición a algún contagio, por lo que en todo caso, si se presenta un brote o si el servidor público tiene síntomas de Covid-19, podrá seguir trabajando desde su domicilio.

"En consecuencia, se colige que el marco ideal es generar un compromiso que refuerza la ética y vocación del servicio público bajo un esquema que permita converger sus derechos y la prevención eficaz, al incorporar como medida de prevención adicional, la posibilidad de que en caso de brote de contagio en las dependencias y entidades o de que algún servidor público a pesar de haberse puesto la vacuna presente síntomas del virus, no tendrá que incorporarse a los centros de trabajo y podrán trabajar desde casa".

La SFP reconoce que en las últimas semanas se observa un incremento de casos del virus SARS-CoV-2 con diversas variantes de preocupación e interés, denominadas así por la Organización Mundial de la Salud, inclusive en países con altos niveles de cobertura de vacunación, por lo que se requiere evaluar constantemente y ajustar de manera cuidadosa la respuesta sanitaria.

El nuevo acuerdo, por el que se modifica el artículo Primero, en su fracción I del "Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2", entró en vigor este mismo martes.