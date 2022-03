Ratifican nombramiento de Ordaz Coppel como embajador en España

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Las comisiones unidad de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores Europa del Senado, ratificaron el nombramiento presidencial en favor del exgobernador y aún militante del PRI, Quirino Ordaz Coppel, como embajador de México en España.

Con 21 votos a favor de senadores de Morena, PT, PVEM, MC, PES e incluso del panista Roberto Moya; así como 3 en contra de senadores del PRI y PAN, así como 3 abstenciones, entre ellas de de Beatriz Paredes y Josefina Vázquez Mota, se avaló el dictamen que se prevé discutir y aprobar por el pleno legislativo la próxima semana.

Quirino Ordaz destacó que buscará "fortalecer y expandir la estratégica relación bilateral entre México y España, mi misión será seguir construyendo puentes para que nuestras sociedades encuentren nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento integral y fomentar el diálogo en busca de nuevos entendimientos y horizontes de cooperación".

Detalló su plan de trabajo de siete ejes entre lo que destaca estrechar las relaciones con ese país de Europa y también con el Principado de Andorra, mediante la promoción del turismo, la cultura, la educación y el intercambio comercial.

El exgobernador sinaloense, indicó que España y México son dos democracias jóvenes, con una enorme vitalidad y fuerza económica, pues son las economías 14 y 15 más grandes del mundo y son potencias exportadoras y turísticas.

Dijo que la enorme fuerza de la historia de ambos países los impulsa a un futuro de justicia y prosperidad compartida, así como calificó la relación España-México como profunda, estrecha y dinámica.

El dictamen sobre la ratificación de Quirino Ordaz fue turnado a la Mesa Directiva del Senado para ser puesto a consideración del pleno para su discusión y en su caso aprobación la semana próxima.

PRI notifica a Quirino Ordaz su decisión de expulsarlo del PRI. Este jueves la dirigencia nacional del PRI notificó a Ordaz Coppel su decisión de expulsarlo del partido, en caso de que rinda protesta como embajador de México en España.

El vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, calificó de traición el nombramiento y aceptación, así como dijo que "hubiera sido más digno declinar a la invitación presidencial para ser embajador en España".

Recordó que la decisión del Consejo Político Nacional del partido de expulsarlo de sus filas, si rinde protesta al cargo.

"Que hay una determinación del Consejo Político Nacional para no haber aceptado ni siquiera la posibilidad del trámite legal y parlamentario de la aceptación de la embajada en España", subrayó.

"De que a sólo tres meses de las elecciones del año pasado se la haya invitado a ser embajador en España, por supuesto que al aceptarlo creció más el sospechosismo, como dice el clásico", argumentó.

El senador por Guerrero, agregó que ."por supuesto que usted va a argumentar que va a ser un representante del Estado mexicano y por eso ha aceptado esta invitación. Pero, siempre se queda una estela de duda en términos de lo que fue la invitación respetuosa que le hizo el presidente de la República, pero que usted pudo haber declinado también de manera muy respetuosa".

Ordaz Coppel, aún militante del PRI, respondió: "Yo siempre estaré agradecido con quien me dio a mí la oportunidad. Pero, esta es una oportunidad de representar a la nación, fui un gobernador que trabajó en tierra, los resultados ahí están, están con la gente, las evaluaciones también ahí están y eso es como yo correspondí a quien me dio la confianza, la oportunidad y, sobre todo, al pueblo sinaloense".