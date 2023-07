Reabren antiguo depósito de basura en Cancún

A-AA+

CANCÚN, QR., julio 20 (EL UNIVERSAL).- La mala operación del relleno sanitario que recibe los residuos sólidos de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, motivó su clausura parcial temporal y obligó al Ayuntamiento de Benito Juárez a reabrir un antiguo depósito de basura en la Parcela 1113, cerrado hace 10 años por incumplir la distancia mínima de 500 metros respecto a la presencia de asentamientos humanos, conforme a la Norma Oficial Mexicana 083 (NOM 083).

El tema provocó que habitantes de colonias como Las Palmas, Tres Hermanos, México y Villas Otoch bloquearan el camino principal hacia la Parcela 1113, localizada en el kilómetro 4 camino a Rancho Viejo, en la ciudad de Cancún.

Los vecinos impidieron el paso a los camiones recolectores de residuos sólidos de Red Ambiental, contratada desde diciembre de 2020 para la recolecta y transportación de la basura, luego de que el gobierno municipal suspendiera a la concesionaria Inteligencia México, por anomalías en la prestación del servicio.

Esta tarde, la paramunicipal Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) informó que el tema se destrabó y los camiones ingresan y depositan ya la basura recolectada al confinamiento.

La alcaldesa Ana Patricia Peralta confirmó que se llegó a un acuerdo con los vecinos.

"Ya se hizo el desbloqueo, ya hay entradas y salidas por diferentes vialidades. Ha habido una situación de inconformidad con algunos de los vecinos; sin embargo, hemos llegado a un diálogo", informó, al señalar que esperan que en tres meses quede resuelta la situación.

Habitantes de Rancho Viejo que mantenían el bloqueo del acceso principal, señalaron que parte de los acuerdos fueron el pago de 10 mil pesos a quienes impedían el paso a los camiones recolectores y la construcción de una nueva vía, a manera de desviación, para el paso de las unidades hacia el confinamiento.

La decisión tomada por el ayuntamiento de reabrir la Parcela 1113 por seis meses también fue mal recibida por biólogos consultados y la dirigencia municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó negligencia.

El sol azteca fue a más y señaló que detrás de la determinación se encuentra un "negocio redondo", pues se pretende que el manejo del confinamiento quede en manos de Red Ambiental, una empresa que extraoficialmente se ha ligado a Jorge Emilio González "El Niño Verde", del Partido Verde (PVEM) y que se contrató para la recolección y transporte de basura, también ante una contingencia.

Peralta de la Peña confirmó que Red Ambiental será contratada para la disposición final y manejo de la Parcela 1113, al tener sobrada experiencia y operar diferentes rellenos sanitarios en el país.

Admitió que la decisión de reabrir la Parcela 1113 "no fue fácil", pero subrayó que no se tuvo opción, pues debía evitarse no sólo una contingencia ambiental, sino una crisis en la recolección y disposición final de residuos sólidos de tres municipios.

"Tenemos que seguir en diálogo con los cancunenses y decirles que nos permitan hacer la operación, que vean cómo va a estar y se van a dar cuenta que va a ser muy buena, que no van a haber afectaciones, ni malos olores, ni al medio ambiente ni a la salud de las y los cancunenses", sostuvo, al señalar que habrá brigadas de limpieza constantes en el área.

Actualmente se carece de otro sitio para recibir adecuadamente las mil 400 toneladas diarias de basura que se generan, que cuente con una geomembrana que impida que los líquidos tóxicos fruto de la basura en descomposición (lixiviados), se filtren hacia el acuífero y contaminen el agua.

El relleno sanitario que estaba en operación fue clausurado el pasado 15 de julio por la Procuraduría de Protección Ambiental de Quintana Roo (PPA), luego de que el propio ayuntamiento denunciara su mal manejo y el desborde de lixiviados, con grave riesgo de contaminación al agua, con base en los reportes de Siresol.

La clausura es parcial y temporal, pero obligó a buscar otro lugar para depositar la basura.

El gobierno municipal optó por la única alternativa para salir al paso: La Parcela 1113, un terreno de 13 hectáreas que fue habilitado para recibir los residuos sólidos y que entró en operación de septiembre de 2006, a abril de 2013, lapso en que recibió 2.5 millones de toneladas de basura.

El sitio se encontraba a menos de 300 metros de asentamientos humanos, lo que provocó afectaciones a la salud de habitantes de colonias cercanas, ya fuese por los fétidos aromas o por los gases que expedía la basura descompuesta.

La protesta de los vecinos y el cambio de gobierno, que pasó de la administración del entonces alcalde priista, Francisco Alor (Q.E.P.D) al perredista Julián Ricalde, motivó el cierre de operaciones de aquel confinamiento y la firma de convenios con el gobierno de Isla Mujeres para construir en la zona continental, un pretendido "Parque de Tecnologías", que nunca funcionó como tal.

Ahí, en la Parcela 196, se construyó el actual relleno sanitario, que comenzó a operar entrando el 2014 y posee actualmente cuatro celdas y cuatro lagunas de lixiviados.

Las tres primeras celdas miden 9 hectáreas y la basura alcanza apilada alcanza una altura de 50 metros. La cuarta celda, que estaba en uso antes de ser clausurado el sitio, mide una hectárea y la altura de los residuos alcana los 30 metros. En el sitio ya no hay espacio para construir una quinta celda, debido a que las zonas que restan están destinadas a conservación.

El exalcalde de Benito Juárez, Julián Ricalde, criticó la reapertura del sitio, cerrado por su gobierno, y señaló que se "ha retrocedido al pasado".

El ahora diputado local dijo que el ayuntamiento se vio obligado a tomar esa vía, debido a "su propia omisión", ya que el "pésimo manejo del relleno sanitario" viene denunciándose desde hace más de un año, sin que la autoridad metiera en cintura a la concesionaria.

"La cobertura de la basura no fue la adecuada, no se operaba bien y eso provocó que se acabara la vida útil antes de tiempo. Estaba pensado a 20 años, se pretendía que fuera un Parque de Tecnologías, pero nunca se hizo.

"Ahora, si ya veían las fallas, ¿cómo es que no previeron si quiera el contar con otro espacio, ante una posible contingencia? Aquí hay negligencia y omisión y debe haber responsables que sean sancionados", afirmó.

Ricalde Magaña consideró que el gobierno municipal miente y oculta que, en realidad, ya cuenta con otro lugar, en el que se está trabajando y que próximamente se dará a conocer.

"Como dice el dicho y se adecúa muy bien a este momento: 'La caca flota'. Así que ya lo vamos a ver y nos vamos a enterar", expresó.