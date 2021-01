Reacción alérgica a vacuna provocó que doctora fuera hospitalizada: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la inflamación en el cerebro que presentó una doctora de Coahuila, tras recibir la vacuna de Pfizer contra Covid-19, se debió a una reacción alérgica al propio fármaco.

Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del IMSS, comentó que la profesional de la salud, de 32 años, presentó un Evento Supuestamente Atribuido a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) después de recibir la dosis.

"El primer síntoma fue 20 minutos después de recibir la dosis de la vacuna de Pfizer contra la Covid, fue la inflamación de lengua, labios y ronchas o sarpullido en el cuello y pecho, lo cual se trató inmediatamente con medicamento contra las alergias", refirió.

El funcionario detalló que la doctora mostró mejoría y regresó a su centro de trabajo en la ciudad de Monclova, Coahuila, pero más tarde tuvo un cuadro de convulsiones.

"Entonces la doctora reportó que era alérgica a las sulfas que están presentes en algunos antibióticos. Esto fue después, en interrogatorio, cuando se hizo su historia clínica y refirió infección por Covid-19 en abril del 2020 y había reportado otra infección respiratoria aguda posiblemente relacionada con este evento", informó.

El 1 de enero la médica tuvo otro cuadro de convulsiones y disminución de fuerza muscular por lo que se le hicieron estudios y se le practicó una plasmaferesis para extraerle plasma de la sangre y drenar anticuerpos de la vacuna.

"El diagnóstico en ese momento fue de una reacción alérgica a la vacuna, esto está confirmado, la reacción alérgica, lo que no está confirmado es esa otra reacción que llevó a las convulsiones y disminución de fuerza muscular si esto se relaciona con la vacuna o no y esto es lo que se sigue estudiando", explicó Borja Aburto.

Agregó que hasta el momento la doctora está bajo tratamiento y reporta mejoría, ya no ha tenido convulsiones y su fuerza muscular ha mejorado.