Realizan juguetón para huérfanos del narco y nadie lleva juguetes

HERMOSILLO, Son., diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- A dos días de iniciar una colecta de juguetes para alegrar el corazón de poco más de 300 niños huérfanos por el "narco", las Madres Buscadoras de Sonora no han recibido ni un regalo.

Integrantes del colectivo con lonas y fotografías de sus familiares desaparecidos, desde las 9:00 horas del sábado 10 de diciembre se han instalado en la Plaza Emiliana de Zubeldía, frente a la Universidad de Sonora.

Con la colecta "Juguetón, un juguete muchas sonrisas", se realizarán las posadas para los hijos de los desaparecidos, las cuales se llevarán a cabo el 17 de diciembre en la Costa de Hermosillo y el 18 en la capital del estado.

Ceci Patricia Flores pidió a los sonorenses apoyo para estos niños que realmente se encuentran vulnerables y necesitan no solo un regalo para Navidad, sino ropa y calzado en buen estado.

"Los niños no tienen la culpa si su papá era bueno o era malo, queremos hacerle su día feliz y que su día sea menos triste".

La colecta continuará el día de mañana de las 9:00 a las 19:00 horas, informó.