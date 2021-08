Reaparece Aureoles en Palacio Nacional; pide recursos para pagar a maestros

Silvano Aureoles (PRD), gobernador de Michoacán, reapareció esta tarde en Palacio Nacional para solicitar recursos federales para poder pagar la nómina de los maestros de la entidad, quienes desde hace varias semanas bloquean las vías del ferrocarril como medida de presión. En reunión con medios afuera del recinto histórico, el mandatario local detalló que buscaba tener un encuentro con el recién nombrado jefe de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para buscar reactivar el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas no hasta octubre como se planea, sino antes para poder pagar al magisterio michoacano.

"Debemos nómina particularmente del magisterio para los maestros. No traigo la cifra exacta. Se empiezan a retrasar, pagamos la quincena la primera de julio la última de julio, ya tenemos encima la de la primera de agosto y se van acumulando.

"La idea es que nos ayuden reactivando el Fondo; lo que me he enterado es que lo van a reactivar hasta octubre y eso nos genera muchas dificultades porque tenemos las vías bloqueadas y eso está generando muchas dificultades en el tema de la movilidad de carga, entonces a eso vine", dijo.

Silvano Aureoles comentó que sigue en espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga un espacio en su agenda y lo reciba para poder hablar sobre diversos temas, entre ellos, la elección intermedia del pasado mes de junio en su estado, en la que el gobernador reiteró que hubo injerencia del crimen organizado. "Le volví a solicitar cita (al Presidente) y sigo a la espera de qué haga un espacio en su agenda y me reciba para platicar diversos temas, sobre todo si no quiere hablar del tema electoral y de la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral pasado. Cada vez aparecen más evidencias de lo que yo dije", agregó

"¿Ahorita si lo van a recibir?", se le preguntó. "Espero que sí o si no, ya vi un banquito rojo que está ahí y ya le estoy echando ojo al banquito rojo", bromeó segundos antes de retirarse de Palacio Nacional sin dar más explicaciones.