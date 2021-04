Reaparece el exgobernador Rodrigo Medina y niega tener cuentas millonarias en el extranjero

El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, rompió el silencio en el que se encontraba tras dejar el cargo en 2015 y lo hizo para negar que tenga cuentas en el extranjero y haya recibido depósitos millonarios, como afirma la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La reaparición se da luego de que el diario Reforma publicó que la UIF interpuso una denuncia contra del priista y sus familiares ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, que podrían superar los mil millones de pesos, luego de detectar "una red de empresas para hacer triangulaciones millonarias, depósitos en efectivo entre cuentas bancarias y empresas fachada, inversiones en fondos extranjeros y envío de recursos a cuentas en Alemania, Suiza, Argentina y Emiratos Árabes Unidos".

Entre los señalados por la UIF están el padre del exgobernador, Humberto Medina Ainslie, y sus hermanos Humberto Ricardo y Alejandro David, según el medio.

Mensaje a la gente de Nuevo León parte 1 pic.twitter.com/2TeEy1LVMi — Rodrigo Medina (@RodrigoMedina) April 14, 2021

Rodrigo Medina, quien dejó el Gobierno de Nuevo León en medio de acusaciones de corrupción en su contra y que incluso estuvo en prisión preventiva, dijo que aún no ha sido notificado por las autoridades acerca de que haya una investigación en su contra o de su familia.

"Yo no tengo cuentas ni en Alemania ni en Suiza ni en Argentina ni en Emiratos Árabes Unidos. Es totalmente falso, ridículo", negó en el primero de tres videos que subió.

Una de las operaciones bajo sospecha del órgano a cargo de Santiago Nieto Castillo, según la Reforma, es la autocompra de un terreno en Saltillo por 92.6 millones. "Se compró en 1988 en copropiedad, de la cual yo formaba parte, hace más de 30 años, cuando evidentemente yo no era funcionario público ni Gobernador y se liquidó de manera pública", argumentó Medina en uno de los videos publicados en su cuenta de Twitter, la cual permanecía inactiva desde que dejó su cargo en octubre de 2015.

La UIF también investiga a los Medina por armar una red de empresas de todo tipo para mover cerca de mil millones de pesos entre el 2013 y el 2017: las cuentas de Medina reportaron depósitos por 118.4 millones de pesos y retiros por la misma cantidad en 2017, mientas que las de su hermano, 222 millones de pesos tan sólo entre 2016 y 2017, según consigna el medio.

"Tengo todos mis estados de cuenta de 2009 a la fecha, y es muy fácil comprobar que esos movimientos jamás se hicieron. Tampoco he constituido una serie de empresas para beneficiarme o triangular miles de millones de pesos a mi favor", sostuvo Medina en la grabación.

Reforma agregó que también están bajo indagatorias la compra de predios a cercanos al priista durante su Gobierno para instalar la planta de Kia en Pesquería y la adjudicación de un contrato por más de mil 600 millones de pesos para aplanar los terrenos de la armadora.

Medina, que entregó el Gobierno a Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", quien aseguró que lo encarcelaría, dijo que ha sido blanco de persecución política desde tiempo atrás.

"La Fiscalía Anticorrupción me ha investigado de manera exhaustiva a mi persona y a mi patrimonio, y siempre he dado la cara, siempre he acudido a todos los llamados de la autoridad, porque no tengo nada que esconder, y al final los tribunales me dieron la razón", sostuvo.