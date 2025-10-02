Reaparece Playa Temporal bajo el Arco de Cabo San Lucas

LA PAZ, BCS., octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Bajo el icónico Arco de Cabo San Lucas, en Baja California Sur reapareció una playa temporal que, según habitantes y autoridades, es un fenómeno que ocurre cada cuatro o cinco años debido a la dinámica costera y el movimiento de mareas.

Desde el pasado martes, prestadores de servicios turísticos que ofrecen recorridos en lancha en la zona del arco reportaron este avistamiento que ha prevalecido hasta este jueves; sin embargo, turistas se han puesto en riesgo al intentar llegar a la zona.

Un par de turistas fueron rescatados este jueves por elementos de la Secretaría de Marina, al encontrarse en la zona.

Luego de varias maniobras pudieron ser alcanzados; sin embargo, ante esta situación autoridades de Capitanía de Puerto urgieron a prestadores de servicios turísticos y a ciudadanos a respetar los lineamientos para visitar las playas y recordaron que no está permitido descender en este sitio ante lo peligroso del oleaje.

La Capitanía recalcó que aproximarse al arco de Cabo San Lucas y a la playa temporal que se aprecia durante estos días, es una actividad riesgosa.

Añadió que de observar alguna embarcación realizando servicios no autorizados -como descensos- se cancelarán los permisos para la prestación de servicios náuticos.

Algunos prestadores de servicios turísticos han comenzado a colocar los avisos de advertencia en sus páginas en redes sociales, sumándose al llamado de precaución de las autoridades.

Subrayaron que incluso aproximarse al arco en muchas ocasiones representa un peligro, por lo que pidieron a integrantes de la comunidad de prestadores de servicios ser respetuosos de los lineamientos.

Este avistamiento de la playa temporal bajo el arco de Cabo San Lucas no se observaba desde hacía varios años. Fue en el 2020 cuando autoridades y turistas reportaron que ocurrió este fenómeno, despertando igualmente mucho interés entre los visitantes al destino.