Con manifestación, Jufed pide diálogo con Sheinbaum

En un templete instalado en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, llamó al diálogo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que coloque en el centro la preservación de la independencia judicial y que no se destruya la carrera judicial.

"Que se respeten los principios que garantizan que los ciudadanos, las empresas, y las futuras generaciones tengan una justicia imparcial.

"Esta no es una lucha para mantener privilegios y usted lo sabe; es una lucha por la estabilidad y el progreso de la nación", aseveró ante miles de trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de derecho, quienes están en contra de la reforma judicial.

Dijo que el llamado es abrir mesas de diálogo en las que los propios juzgadores y trabajadores expliquen los riesgos de desmantelar la justicia.

La juzgadora comentó que se ofrecen a participar en mejorar la reforma.

"Nadie mejor que los que hoy estamos aquí sabemos de lo que adolece y que es mejorable. Pero nadie de los que estamos aquí haría este ofrecimiento colaborativo, de poder a poder, si fuera para mantener privilegios", enfatizó Fuentes Velázquez.

Destacó que se le ha intentado imponer una ruta destruida, diseñada no para mejorar el país, sino para controlar sus instituciones y debilitar el corazón de la democracia: la independencia judicial.

"Como juzgadora, le hago un llamado a escuchar la voz de quienes estamos en esta lucha, para que juntas, como mujeres, como profesionales formadas en el rigor académico, corrijamos lo que puede ser un daño que sea irreversible.

"Queremos que la sociedad entienda que nuestra lucha no es solo por nosotros, los jueces y trabajadores del Poder Judicial", subrayó.

La lucha es por los derechos de todas las personas de México.

La titular de la Jufed indicó que es una lucha por los derechos de cada persona en este país.

Sostuvo que cuando una madre pide justicia por su hijo desaparecido, necesita un juez que no tema dictar sentencia en contra del gobierno.

Fuentes Velázquez precisó que cuando una empresa necesita certidumbre jurídica, requiere jueces imparciales que protejan sus derechos económicos.

"Si hoy permitimos que el Poder Judicial sea sometido, ¿Quién protegerá a las víctimas mañana?

"Compañeros, seguimos adelante, no vamos a detenernos. Nuestra misión es clara, nuestra causa es justa. El diálogo sigue abierto, pero nuestra lucha no se rendirá hasta que logremos una justicia verdaderamente independiente", remarcó.

La juzgadora señaló que no se oponen al cambio, sino porque defienden un principio que es la columna vertebral de la democracia: que los jueces y magistrados deben ser independientes, imparciales, y ajenos a los intereses políticos.

Jufed asegura que la reforma judicial no mejora el acceso a la justicia

Recordó que la reforma constitucional impulsada por el anterior presidente, López Obrador, no fue una reforma para mejorar el acceso a la justicia. Fue una venganza.

"Fue un ataque contra quienes hicimos lo correcto: defender la Constitución, impedir que se cometieran actos contrarios a la ley, proteger los derechos humanos de los ciudadanos. Ahora, con un mes de paro laboral, nuestro mensaje sigue siendo el mismo: la justicia no puede someterse a los caprichos del poder político. La justicia es de todos y para todos.

"Y aunque en este preciso instante se esté asumiendo un nuevo liderazgo en el país, nuestra lucha no termina. Continuaremos, con la frente en alto, defendiendo lo que nos corresponde como guardianes de la ley", puntualizó.

Alrededor de las 9:00 horas los trabajadores del PJF se concentraron en el Hemiciclo a Juárez, sin embargo, para evitar confrontaciones con simpatizantes de Morena, decidieron reunirse en el Momento de la Revolución y por más de media hora exclamaron diversas consignas, acompañados de tambores, cornetas, matracas.

Después marcharon rumbo al Ángel de la Independencia gritando consignas y desplegaron una lona con la leyenda "Juezas y jueces federales alzamos la voz por México".