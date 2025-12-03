Reapertura del cruce fronterizo de Rafah: esperanza para palestinos en Gaza

EL CAIRO (AP) — Israel anunció la reapertura del cruce fronterizo de Rafah en los próximos días, lo que permitiría que los palestinos salgan de Gaza. Esto podría ser un avance importante para los residentes de la devastada Franja, para quienes ha sido extremadamente difícil —si no imposible— salir durante la mayor parte de la guerra.

El anuncio generó esperanzas de que miles de personas enfermas y heridas en la Franja finalmente puedan acceder a la atención que necesitan. El sistema de salud de Gaza fue diezmado por la guerra de dos años, haciendo que los procedimientos quirúrgicos avanzados sean inalcanzables.

Sin embargo, hay complicaciones. Por un lado, Israel dice que los palestinos que deseen salir de Gaza deberán obtener la aprobación de seguridad de Israel y Egipto. No se sabe qué criterios se seguirán para ello.

Otro punto clave de disputa: Israel dice que hasta que los combatientes en Gaza devuelvan a todos los rehenes que secuestraron en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra, solo permitirá que los palestinos salgan de Gaza, no que entren.

Egipto, por su parte, dice que quiere que el cruce se abra inmediatamente en ambas direcciones, para que los palestinos que están en Egipto puedan entrar a Gaza. Esa es una posición arraigada en la vehemente oposición de Egipto a que los refugiados palestinos se reasienten permanentemente en el país.

Un salvavidas para Gaza

Antes de la guerra, en Rafah abundaban los bienes y personas que cruzaban de Egipto a Gaza y viceversa. Aunque la Franja tiene otros cuatro cruces fronterizos, estos son compartidos con Israel, y solo Rafah conecta el territorio con otro país.

Después de que combatientes liderados por Hamás invadieran el sur de Israel en 2023, matando a aproximadamente 1.200 personas y tomando a otras 251 como rehenes, Egipto endureció sus restricciones al tráfico a través del cruce. Después de que Israel tomara el control del lado de Gaza en mayo de 2024 como parte de su ofensiva, en la que han muerto más de 70.100 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, cerró el cruce excepto para evacuaciones médicas ocasionales.

El ministerio no distingue entre combatientes y civiles, aunque dice que aproximadamente la mitad de los muertos han sido mujeres y niños. El ministerio opera bajo el gobierno dirigido por Hamás. Está compuesto por profesionales médicos y mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por la comunidad internacional.

La reapertura del cruce de Rafah facilitaría que los palestinos en Gaza busquen tratamiento médico, viajen internacionalmente o visiten a familiares en Egipto. La Organización Mundial de la Salud dice que hay más de 16.500 enfermos y heridos que necesitan salir del enclave para recibir atención médica.

También ayudaría a la diezmada economía de Gaza al permitir que los comerciantes palestinos distribuyan productos más allá de las fronteras del golpeado territorio.

Obstáculos de último minuto retrasan la reapertura

Israel dijo que el cruce se abriría en los próximos días. Un funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato para exponer planes operativos, dijo que la misión de la Unión Europea que supervisa el cruce necesitaba finalizar la logística antes de la reapertura.

El cruce, gravemente dañado durante la guerra, también podría requerir reparaciones. Una disputa entre Israel y Egipto sobre la entrada de palestinos a Gaza también puede retrasar la apertura.

Citando a un funcionario egipcio no identificado, el Servicio de Información del Estado de Egipto dijo el miércoles que, si se llega a un acuerdo, el cruce se utilizará para viajar en ambas direcciones, de acuerdo con un plan de alto el fuego impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Egipto se opone a aceptar refugiados de Gaza. Ya alberga a decenas de miles de palestinos y acoge a una población migrante de unos 9 millones de personas. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sissi ha advertido sobre las implicaciones de seguridad de transferir grandes cantidades de palestinos a la península del Sinaí de Egipto, que limita con Gaza.

Egipto apoya la creación de un estado palestino en Cisjordania ocupada, Gaza y Jerusalén este, y teme que un desplazamiento permanente pueda erosionar esa posibilidad.

Pero la portavoz del gobierno de Israel, Shosh Bedrosian, dijo que no se permitirá la entrada al enclave hasta que Israel reciba a todos los rehenes que permanecen en él. Antes del regreso más reciente de restos, se creía que había dos rehenes fallecidos en Gaza: un israelí y un tailandés. Los restos devueltos el miércoles aún no han sido identificados.