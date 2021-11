Rechaza dirigencia de Morena en Oaxaca ir en coalición con el PVEM

El presidente estatal de Morena, Sesul Bolaños, manifestó su rechazo a una coalición electoral con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el proceso electoral local ordinario 2021-2022 en el que se elegirá al nuevo gobernador de Oaxaca.

Durante una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena celebrada de manera virtual, el dirigente morenista argumentó que el PVEM únicamente les aportaría 45 mil votos; pero que al aliarse electoralmente, les puede costar perder el doble o hasta el triple de votos en otros sectores inconformes con esta coalición.

Además recordó que el Partido Verde en el estado, al igual que en otras entidades del país, son gente afín al gobierno en turno y al "PRI-Gobierno".

"Es importante señalar que lo que nos sume el Partido Verde que van a ser 45 mil votos nos va a costar el doble o el triple con otros sectores sociales. Yo lo que quiero manifestar en Oaxaca, como presidente, que no nos parece la posición con el Partido Verde. Valoremos ir con el PT, con quien hemos ido más aliados en otros momentos.

"El Partido Verde en Oaxaca no es más que un apéndice del gobierno estatal y lejos de ayudarnos, nos va a cuestionar. Por eso lo quiero dejar en claro, para que al rato la militancia no nos cuestione, porque nos va a cuestionar mucho si es que no alzamos la voz".

Sesul Bolaños afirmó que entiende la necesidad de una alianza legislativa en los diferentes Congresos, pero recordó que fue el PVEM quien metió a Morena en litios electorales al impugnarles algunas diputaciones plurinominales y triunfos en diversos municipios de Oaxaca, así como hacerles contra campaña.

"Coincido en que podamos darle la confianza tanto a nuestro presidente nacional como a nuestra secretaria general, pero si es importante que escuchen a los diferentes comités y consejos de cada estado, porque cada estado es muy diferente".

Mencionó que en las elecciones locales pasadas, en el único distrito electoral que le tocó al PVEM en coalición con Morena y el cual fue el que tiene cabecera en Ciudad Ixtepec, el Partido Verde únicamente aportó nueve mil votos y los otros 120 mil votos fueron aportados por su partido.

"La alianza electoral es muy distinta a una coalición legislativa y en Oaxaca ya demostramos que solos podemos. Ojalá puedan escucharnos a los actores de cada uno de los estados", dijo.