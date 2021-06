Rechaza Lotería Nacional que hayan pagado "rescate" a "hackers"

La directora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia, rechazó que la institución haya pagado por el "rescate" de información, luego de hackers internacionales robaron datos del área administrativa del organismo. "No, no íbamos a caer ningún chantaje", advirtió González Saravia Calderón.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, González Saravia dijo que no se comprometió información sensible de la Lotería Nacional, porque los hackers robaron la que es pública.

"Hubo un 'hackeo' el 14 de mayo y aprovecho para agradecer al gobierno digital que de inmediato tomo cartas en el asunto junto con el sistema como la Policía Cibernética y se controló de inmediato".

Explicó que se trata de hackeadores internacionales –Avaddon- que se meten a empresas, ya que la información en el caso de la Lotería, fue información administrativa.

"Para nosotros no fue ningún problema de que se conociera esa información", dijo la funcionaria.

Afirmó que los hackers ya bajaron su página, liberaron las claves y ya tienen el control de la información.