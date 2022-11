Rechaza PVEM incremento en peaje de autopistas del país

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado rechazó el incremento de peaje en las carreteras de cuota porque no solo daña la economía de quienes transitan por ellas, sino también de todos los mexicanos, pues los precios de los productos de consumo se podrían incrementar debido a nuevas tarifas de peaje.

Aseveró la senadora del Partido Verde, Gabriela Benavides Cobos, que "alzo la voz para emitir un total rechazo ante la arbitraria e insensible determinación de la Operadora de Autopistas Sayula, de incrementar el cobro de peaje en la autopista Colima-Guadalajara".

Lamentó que quienes transitan por la autopista Colima-Guadalajara deberán pagar ocho por ciento más que el día de ayer, 362 pesos, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador estableció el no incremento en peaje a carreteras como medida contra la inflación y la carestía, desde hace seis meses y hasta el 2023.

"Si bien la Operadora de Autopistas Sayula tiene la concesión de la administración del tramo carretero, Guadalajara-Colima, ésta no debe estar por encima de los intereses de la nación", subrayó.

Exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que revise, dé solución inmediata, elimine este incremento a la tarifa de peaje en el tramo carretero Colima- Guadalajara, y de ser posible revoque esta concesión, dado que esta secretaría está facultada para establecer las bases generales de regulación tarifaria.

"En momentos de crisis económica todos debemos estar unidos y trabajar por el bien de la nación, ningún particular debe exceder sus costos y mucho menos poner en riesgo mayor la economía nacional" finalizó la senadora por Colima.