Rechazan que Tren Maya se convierta en problema de energía

A-AA+

El Tren Maya no será un problema de energía, sino por el contrario significará una solución para esta región que suele sufrir de apagones, aseguró Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y encargado de la construcción del transporte férreo.

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 8 de Mérida, Yucatán, May explicó que la CFE realizará 53 obras con lo que aumentará en 150% el suministro de energía eléctrica, lo que garantiza el suministro requerido.

Destacó que los 42 trenes del Tren Maya tienen un hibrido que podría usar energía eléctrica o diésel con menor cantidad de azufre y también para toda la industria esa es una contribución de Pemex para todo el sureste.

Ponen fecha para pruebas en Tren Maya

"Además vendrá acompañado del programa de reforestación, Sembrando Vida, por el cual sembraran 500 millones de árboles maderables y frutales, así como nuevas áreas naturales protegidas".

Señaló que el primer tren, que se construye en Ciudad Sahagún, Hidalgo, estará listo 9 de julio de 2023 para comenzar con las pruebas de rodamiento.

"Todo el trabajo en coordinación con dependencias del gobierno federal y mantenemos el compromiso de que esta obra será inaugurada en diciembre de 2023", dijo.