Rechazan tres mociones suspensivas a Plan B electoral

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- La mayoría de Morena y sus aliados desecharon tres mociones suspensivas presentadas por senadores del PAN, PRI y PRD en las que se solicitaba no discutir los dictámenes del llamado Plan B de la Reforma Electoral del presidente López Obrador por diversos motivos, entre ellos un fraude en el procedimiento de aprobación en la Cámara de Diputados.

Con 63 votos en contra de 48 a favor se desechó la propuesta de la senadora del PRI, Beatriz Paredes que argumentaba que en la Cámara de Diputados no se cumplió con el procedimiento parlamentario que establece la ley por lo que existió un fraude procedimental, sumado a que ya se había desechado un proyecto similar, por lo que su aprobación en San Lázaro fue inconstitucional.

También se rechazó la moción suspensiva presentada por el senador del PAN, José Alfredo Botello, quien expuso que las comisiones unidas dictaminadoras en ningún momento sesionaron de manera conjunta, por lo que solicitó se retome el proceso, y se retiren los dictámenes inscritos en materia electoral.

Lamentó que los dictámenes contengan quince modificaciones inconstitucionales, y que sólo se pretendan subsanar seis de éstas.

Miguel Ángel Mancera, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó su propuesta de moción suspensiva que no se dio a conocer en tiempo y forma la opinión por parte de la Comisión de Justicia al dictamen.