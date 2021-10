Recibirá Senado Reforma Eléctrica en diciembre: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó que esta cámara recibirá de la colegisladora en la primera semana de diciembre la minuta de la reforma eléctrica, que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), declaró que comenzó a dialogar con los distintos grupos parlamentarios para procesar esta reforma.

Tras afirmar que Morena en el Senado de la República respaldará al presidente para que el Estado recupere la rectoría del sector eléctrico y energético, Ricardo Monreal, subrayó que serán cuidadosos de no afectar el principio de retroactividad.

"Tenemos que ser cuidadosos con los contratos" para preservar el principio de retroactividad, "para no afectar, en razón de las leyes vigentes, el Estado de Derecho", apuntó.

Expuso que, si en la Cámara de Diputados el proyecto se aprueba por mayoría calificada, la colegisladora lo enviaría al Senado la primera semana de diciembre.

"Estoy hablando ya con los grupos parlamentarios, vamos a respaldar al Presidente para recuperar la economía, para recuperar la rectoría del servicio eléctrico y el sector energético", expresó.

En entrevista, previa al informe de actividades del senador Alejandro González Yáñez, también se refirió al proceso interno de Morena para elegir a la o el candidato para contender por la gubernatura de Durango.

Sobre este tema, dio a conocer que el Comité Nacional del partido se reunirá la tercera semana de noviembre para emitir la convocatoria.

Detalló que se levantará una encuesta durante la última semana de noviembre, con el fin de tener resultados la primera semana de diciembre sobre quién abanderará la contienda de parte de la coalición PT, PVEM y Morena.

En ese sentido, reiteró que no coincide con el método de las encuestas; sin embargo, dijo que respetará las reglas que el partido determine en la convocatoria.

"Yo prefiero elecciones primarias, pero vamos a ver qué determina", asentó.