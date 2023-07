Recomendaciones para mantener tu vivienda segura durante vacaciones

A-AA+

Las vacaciones de verano iniciaron el pasado miércoles 19 de julio y, según el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), terminan el 28 de agosto, por lo que todavía queda tiempo para disfrutar de un descanso.

Tanto alumnos, como los padres o tutores y autoridades escolares, tendrán un receso escolar libre de tareas y exámenes.

Probablemente hubo quienes optaron por salir de su lugar de origen y visitar algún destino turístico, otros quizá prefieran la tranquilidad de descansar en su hogar. Aunque también existe la opción de salir sin necesidad de gastar una gran cantidad de dinero.

No obstante, quienes salen de su hogar tienen el pendiente de que éste se mantenga seguro.

Por ello, a continuación, damos una serie de recomendaciones emitidas por un artículo de BBVA.



Que la vivienda parezca habitada

No necesariamente debes dejar las luces prendidas, sino que otra técnica puede ser dejar las persianas semiabiertas o una prenda tendida.



Cerrar llaves de paso

Las llaves de agua o gas deben estar cerradas, de esta manera tu hogar se mantendrá más seguro.



Mantener tu hogar vigilado

Si no tienes cámaras de monitoreo en las que puedas estar pendiente de tu hogar, otra opción es pedirle a algún familiar o vecino de confianza que vigile de vez en cuando tu vivienda.



Piensa en las mascotas

Si tienes mascotas lo más recomendable es que éstas se queden con alguna persona de confianza, de esta manera estarán vigilados y a salvo.

En caso de no contar con alguien que pueda cuidar de tu mascota, hay opciones de guarderías especiales donde le darán la atención necesaria.



Desconecta aparatos electrónicos

Esta medida es importante, sobre todo, en las temporadas de lluvias. Desconectar los aparatos electrónicos es una medida que te dará una sensación de seguridad mientras disfrutas las vacaciones.



Realiza un inventario

De acuerdo con un artículo de Hipotecario Seguros, una buena opción es realizar un inventario de tus cosas de valor. Preferiblemente esconde los objetos costosos como joyas, computadoras u algún objeto que consideres de valor.

En caso de pedirle a tu familiar o vecino que cuide de tu hogar, mantendrás contigo una lista de los objetos de valor por cualquier inconveniente que llegue a suscitarse. También puedes ayudarte tomando fotografías de los objetos.