Recomendaciones y con quién acudir si eres víctima de acoso escolar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 16 (EL UNIVERSAL).- En nuestro país se han reportado dos casos de acoso escolar en lo que va del año, el primero fue de un estudiante en Chiapas que mandó al hospital a sus agresores y el caso de una estudiante que murió en una pelea.

En Chiapas la estudiante, identificada como Mariana "N", no soportó las humillaciones de dos compañeras, quienes se mofaban después de haber sido víctima de una agresión sexual, la joven las golpeó, pero los directivos del plantel la expulsaron.

En Teotihuacán, Norma Lizbeth, una menor de 14 años que estudiaba el tercer grado de secundaria, se peleó con otra de sus compañeras, murió el lunes pasado debido a los golpes que recibió en la cabeza y en la cara.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en el año 2022 el acoso escolar incrementó un 13% con 200 casos en comparación de los 177 casos en 2019.



¿Qué es el bullying?

La doctora Ana Carolina Rodríguez, investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, explicó que el bullying "contempla una intimidación constante, periódica e intencional, del mismo sujeto hacia la misma persona o grupo".

Durante la quinta sesión de preguntas y respuestas del ciclo "Todo lo que siempre quisiste saber y no te atrevías a preguntar", la doctora informó que es un problema multifactorial debido a la normalización de la violencia desde casa.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informa que se considera acoso escolar o bullying a todo acto u omisión que agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares públicas y privadas.

Esta puede tener diversas manifestaciones verbales, físicas, psicológicas, exclusión social, sexual, de daño o ciberbullying. La víctima puede presentar depresión, ansiedad o en casos más extremos recurren a enfermedades como bulimia, anorexia, alcoholismo, entre otros.



¿Qué puedes hacer en caso de que sufras Bullying?

Las recomendaciones emitidas por la CNDH y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México para una persona que sufre acoso escolar es hablar con alguien de confianza, ya sean padres o tutores, denunciar la situación con profesores y directivos.

Además de decir no a cualquier tipo de violencia, sin aceptar las agresiones, pero tampoco respondiéndolas, rechazar ejercer alguna agresión a un tercero solo porque otro compañero lo hace o quiere que lo hagan.

Para los padres, tutores, docentes, autoridades y comunidad escolar deben escuchar y crear un ambiente de confianza, enseñar a identificar las conductas que transgredan los derechos humanos, así como a los alumnos que lo sufren y quienes lo ejercen.

Deberán dialogar con las personas involucradas de manera separada, abstenerse de suspender, expulsar o cambiar de escuela a los involucrados, enfrentar con firmeza la situación sin violencia, denunciar a las autoridades para que activen protocolos de acoso escolar o sean canalizados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad.



¿A qué instancias se puede acudir en caso de Bullying?

En la Ciudad de México se puede acudir a la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual (UAMASI) ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en la línea de seguridad 55 5533-5533.

Tanto el Consejo Ciudadano como la CNDH cuentan con atención y orientación psicológica o jurídica de manera gratuita, así como el acompañamiento para interponer o iniciar alguna denuncia.

La Secretaría de Educación Pública cuenta con un sitio web para atender, prevenir, denunciar y dar información sobre el acoso escolar con línea telefónica 01 800 11 22676, además que cuenta con documentos para elaborar protocolos de acción contra el bullying.

En el Estado de México cuentan con los protocolos para la prevención, detección y actualización en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del subsistema educativo estatal.