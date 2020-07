Recomienda AMLO a consejeros del INE que actúen con honestidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó "de manera respetuosa" a los cuatro nuevos consejeros del INE que actúen con honestidad, que sean imparciales, que no se sometan ni a los partidos ni al Gobierno.

"Que representen al pueblo y que de verdad juren cumplir con el que haya democracia en México", dijo el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador no rechazó el acuerdo alcanzado por las bancadas en la Cámara de Diputados porque –agregó- hubo una votación mayoritaria. "Desde luego fue un acuerdo que se tomó, pero la democracia también implica acuerdos".

El Mandatario refirió que este es un momento histórico en el que podemos dejar establecida en definitiva la democracia como forma de vida y de gobierno gane quien gane.

"Que se destierre el fraude electoral, que quede para el anecdotario el ratón loco y las urnas embarazadas, la falsificación de actas, la quema de boletas tas, los fraudes, la compra del voto, el acarreo, que ya nada más sea asunto del pasado y las nuevas generaciones lo conozcan por lo libros, sería importantísimo porque no ha habido democracia, solo destellos, pequeños periodos".

Recordó que con la llegada del movimiento democrático, en el 2000, ya no ganó el partido de siempre, PRI, pero se pensaba que con el PAN venían los cambios y falló, tan es así que seis años después otros fraude para imponer a Felipe Calderón.

"Luego la elección de 2012, con muchísimo dinero, tan es así que ahora con el asunto del señor Loyoza se está dando a conocer que hubieron sobornos para usar recursos en campaña, se sigue luchando y ahora la gente dice basta y se triunfa, estamos obligados a consolidar el cambio democrático y las autoridades electorales tiene que estar a las alturas de las circunstancias".

El Presidente dijo que los cuatro nuevos consejeros deben tener eso presente, que no se dejen manipular por nadie, que sean íntegros y rectos, que tengan como amo al pueblo de México.