Recomienda AMLO a su sucesor revisar contraprestaciones de concesiones en Aeropuertos

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a su sucesora o sucesor revisar las contraprestaciones de los concesionarios de Aeropuertos, para ver si éstos las cumplen y son buen negocio para la nación.

"Nosotros no nos vamos a meter, es buena noticia para ellos, no nos vamos a meter, pero que mantengan en buen estado los Aeropuertos y que cumplan con las contraprestaciones, y que quien llegue vea si es bueno negocio para la nación".

En conferencia de prensa, el mandatario recordó que el pueblo no lo eligió para que se hagan jugosos negocios en favor de particulares y malos negocios para los mexicanos.

Destacó que casi a cinco años de gobierno han corregido contratos ventajosos y leoninos en el sector energético, en los reclusorios, carreteras, pero todavía falta por hacer sobre todo en el caso de las asociaciones público-privadas (APP).

"Todas esas asociaciones público y privadas, esas concesiones han resultado un fiasco y fueron instrumentos para robar".

Señaló que se podría optar por cancelar contratos y comenzar con pleitos legales, pero "con ese Poder Judicial, es perderlo", por eso se ha optado por negociar, porque ya se sirvieron con la cuchara grande y ahora es "bájale una rayita vamos a ahorrar".

Explicó que tienen nueve hospitales, bajo el esquema de APP, por los cuales el gobierno paga 6 mil millones de pesos al año y con esos recursos hacemos tres hospitales, y es pagarlo por 20 años, "es un robo".

"En el caso de los hospitales les vamos a plantear que se los compramos. Hagamos un avalúo y pagamos lo que cuesta el inmueble y los equipos. Hay uno que me acuerdo en Ixtapaluca, en Yucatán, en Ciudad Victoria, en Tapachula, en Villahermosa, son nueve".