Reconoce Conapo fenómeno de violencia doméstica durante la pandemia

Durante la contingencia sanitaria por Covid-19, el 5.8% de las mujeres mexicanas de 20 años y más ha denunciado haber sufrido algún tipo de violencia doméstica, informó la secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Gabriela Rodríguez Ramírez.

Durante el evento conmemorativo del Día Mundial de la Población, la funcionaria detalló que en el 81.2% de los casos, las víctimas fueron niñas y adolescentes menores de edad. Además, la atención a mujeres que viven violencia aumentó 22.6 por ciento y la canalización a refugios pasó de 420 a 2 mil 720 atenciones.

La titular del Conapo informó que por el confinamiento y el temor al contagio se ha registrado un descenso en la demanda de servicios de salud reproductiva, unido a la conversión de los centros de salud. Debido a esta situación, se estima una caída del 20 por ciento de mujeres con necesidad insatisfecha de anticoncepción (NIA), que podrían sumar 120 mil nacimientos adicionales, no intencionados.

Dio que entre la población adolescente se estima un posible aumento de 30% de embarazos no intencionados, que implicarían poco más de 29 mil nacimientos adicionales a los proyectados para el año, que son más de mil cada día.

Además, indicó que en este sector de la población el impacto de la pandemia es más alto, pues limita sus oportunidades académicas y la instrucción sexual escolar; causa mayor deserción y abandono de los estudios, muchas veces vinculado a la falta de recursos tecnológicos.

En este marco, Rodríguez Ramírez anunció que el Conapo trabaja en la implementación de la segunda fase de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), que busca fortalecer la educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos y en la población no escolarizada y la atención especial para las niñas madres menores de 14 años.

Agregó que como parte de la estrategia próximamente se pondrán en marcha las campañas de comunicación "Yo decido'" y "Yo exijo respeto", que este año tienen como objetivo fortalecer la autonomía de niñas y adolescentes de comunidades indígenas y afromexicanas.

Durante su intervención, la funcionaria destacó que el gobierno de México definió como esenciales los servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia sanitaria, por lo cual se han mantenido abiertos, y garantizan el abasto a una amplia gama de métodos anticonceptivos, así como a medicamentos para la interrupción legal del embarazo.