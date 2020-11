Reconocen a lenguas indígenas y al español como idiomas nacionales

Por unanimidad, y con 384 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados reformó el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reconocimiento como lenguas nacionales, al español y a las lenguas indígenas.

El dictamen, remitido al Senado de la República, describe que en la Constitución mexicana, el Estado reconoce como lenguas nacionales al español y a las lenguas indígenas, las cuales tendrán la misma validez en términos de la ley.

La modificación al artículo segundo de la Carta Marga, describe que las lenguas indígenas forman parte del patrimonio cultural de la nación, por lo que el Estado promoverá su preservación, estudio, difusión, desarrollo y uso.

"El Estado promoverá una política lingüística multilingüe que propicie que las lenguas indígenas alternen en igualdad con el español en todos los espacios públicos y privados", señalaron.

En principio se había propuesto que el Estado Mexicano reconociera como lenguas nacionales al español y a las 68 lenguas indígenas con sus variantes lingüísticas, las cuales tendrán la misma validez en términos de la ley.

Sin embargo, se determinó suprimir el número de lenguas indígenas, así como el número de variantes lingüísticas, porque el número de lenguas nacionales deriva de un ejercicio de catálogo realizado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y podría cambiar de acuerdo con nuevas investigaciones o nuevas reinvidicaciones identitarias.

"Por la misma razón, se considera que tampoco es oportuno hacer mención de las variantes lingüísticas, ya que la diversidad lingüística identificada al interior de un pueblo indígena no ha significado, ni debe significar, una fragmentación étnica, y si en cambio las distintas formas de hablar dentro de un mismo pueblo indígena son manifestaciones de su riqueza cultural, de ahí la importancia del reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas nacionales", describe el dictamen.

Al fundamentar el escrito, la presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez, dijo que este documento representa una reivindicación del México profundo, del México histórico y presente, del que debemos aprender a apreciar, promover y conservar para crecer como nación.

El historiador Gordon Childe, en su libro "Los orígenes de las civilizaciones", señala que uno de los elementos fundamentales para la evolución de la sociedad es el lenguaje, porque a través de él se trasmiten datos, experiencias y es la base del progreso de la humanidad. La conquista española detuvo abruptamente este proceso cultural e impuso a la cultura nativa los usos y costumbres europeos.

Agregó que a pesar del uso férreo de la fuerza, las tradiciones de nuestros pueblos originarios han trascendido y a punto de cumplirse 500 años de la conquista, nuestra nación retoma su origen y reconoce su diversidad lingüística y composición pluricultural.

"La riqueza cultural de nuestra nación es inmensa, 500 años de imposición de una visión occidental no ha podido cortar nuestras raíces ancestrales; la historia no se construirá sólo por una visión sino por todas las visiones que constituyen la nación mexicana. Hoy es un día en que el Estado mexicano reivindica a todas las lenguas de los pueblos indígenas, que al igual que el español, conforman las lenguas nacionales, sin subordinación, con igualdad de trato", aseguró Aleida Alavez desde la máxima tribuna del país.