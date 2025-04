Corte envía 16 mil mdp de fideicomisos a la Tesorería, informa Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que cerca de 16 mil millones de pesos de los Fideicomisos del Poder Judicial ya se encuentran en la Tesorería del Gobierno de México, la mayoría del recurso serán distribuidos al ISSSTE.

En la conferencia matutina de este viernes, la mandataria federal detalló que los recursos serán para contratar médicos, personal de salud, y las instalaciones para tener los equipos que se requieren "porque el ISSSTE fue de las instituciones que en el periodo neoliberal se abandonaron más y se privatizaron más".

Recordó que una parte de los recursos, cerca de 800 millones fueron al Instituto Nacional Electoral para ampliar el número de casillas para la votación del Poder Judicial.

"Ya está en la tesorería ese recurso. La Corte dijo que no había atribuciones, pero la Constitución, la Reforma Constitucional es muy clara de que ese recurso de los Fideicomisos tiene que pasarse a la tesorería y como lo he dicho son cerca de 16 mil millones de pesos", destacó.

Criticó que la Suprema Corte dijo que no había atribuciones para mandarlo por parte de una fianza a la tesorería, "pero la Constitución lo dice con toda claridad, no hay ninguna duda".