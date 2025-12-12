Red de extorsiones se extendió en La Laguna

Torreón, Coah.- Las denuncias por extorsiones y cobros de piso en la región Laguna de Durango y Coahuila era un eco que se venía escuchando desde hace más de un año por parte de transportistas, ganaderos, agricultores y comerciantes locales.

Todas las acusaciones públicas apuntaban a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango, cuyos integrantes amenazaban, amedrentaban, secuestraban o golpeaban para que se siguiera la ruta que ellos dictaban en los distintos mercados.

Antes de la detención de Édgar Rodríguez Ortiz, "El Limones" -secretario de Organización de la CATEM en Durango, presunto integrante de la organización criminal "Los Cabrera" y señalado por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, de operar una red de extorsiones-, los diversos sectores productivos de la región habían realizado movilizaciones en carreteras, conferencias de prensa y pronunciamientos en los que señalaban a la CATEM de realizar "extorsiones sistemáticas disfrazadas de cuotas sindicales", y pedían el apoyo del gobierno federal.

Las extorsiones abarcaban todos los giros posibles: cuota por cada metro cúbico de construcción transportado y por movilización de ganado; pagos forzados a comerciantes, taqueros y transportistas; control exclusivo ilegal de la venta de pollinaza, de los módulos de riego para la distribución de agua, así como de mercado forrajero con la imposición de precios. Las extorsiones se concentraban principalmente en la región de La Laguna de Durango.

