Nacional

Reducen servicio militar a tres meses

Por El Universal

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Reducen servicio militar a tres meses

Ciudad de México.- El coronel de infantería, Juan Sandoval Muñoz, señala que uno de los cambios que se realizó en el Servicio Militar Nacional en México (SMN) es su duración que ahora será de tres meses y no de un año para liberar la Cartilla Militar.

El coronel explica que la Fase de Adiestramiento se realiza en dos escalones, del 14 de febrero al 9 de mayo y del 1 de agosto al 24 de octubre, con 13 sesiones los sábados.

En entrevista con El Universal , el también comandante del 78/o batallón de Infantería dice que eran 44 semanas de adiestramiento de 7:00 horas a 13:00 horas los sábados, ahora el nuevo enfoque que se está dando es de 13 semanas, con el mismo horario, esto a base de un diagnóstico en el cual se determinó hacerlo más atractivo para los jóvenes que están estudiando y acortar esos tiempos.

En el Campo Militar 1-A, el coronel comenta que priorizan materias cívico militares que puedan reforzar la formación de los conscriptos que traen de casa y de igual forma cumplir su obligación constitucional.

- ¿A las mujeres voluntarias al concluir se les entrega la cartilla?

- Sí, es simbólica... No tienen una obligación o un fundamento constitucional como es el caso de los hombres, es un reconocimiento de haber cumplido con el Servicio Militar Nacional de manera voluntaria.

