Reforma electoral fortalecerá la democracia: senadores de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El vocero del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, César Cravioto, afirmó que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de renovar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es un paso más para fortalecer la democracia en México.

"Ya está más que demostrado que ese reparto de espacios en la alta burocracia de estos órganos autónomos, no le han servido al país; le han servido a los intereses de grupos políticos y han estado siempre muy lejos de las necesidades del pueblo".

El senador morenista argumentó que la idea de que los magistrados y consejeros electorales sean elegidos por todos los mexicanos es muy positiva, pues actualmente responden a intereses ajenos al pueblo.

"Si son elegidos por el propio pueblo, por el voto directo de la población, entonces le van a rendir cuentas al pueblo de México y no a los grupos de poder, que son los que los encaraman en estos cargos", dijo en rueda de prensa acompañado de una decena de senadores de Morena.

César Cravioto expuso que en las últimas actuaciones del INE, los consejeros electorales han demostrado que "ya tienen una tendencia muy parcial de la democracia en este país y que no les gusta que los ciudadanos tengan cada día más poder en las decisiones de este país".