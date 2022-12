Reforma electoral no es necesaria para comicios de 2023: Córdova

A-AA+

MONTERREY, NL., diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Los integrantes del Consejo de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo León, encabezados por su presidente Rodrigo Fernández, se reunieron con Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE),para dialogar sobre los retos y desafíos de la democracia en México, donde el servidor público destacó que en este momento no es necesaria una reforma electoral pues "podemos realizar los comicios del próximo año sin mayor problema".

Informó la Caintra que el objetivo de la sesión con Lorenzo Córdova, fue dialogar sobre su visión de la democracia en México, retos, riesgos y hacia dónde vamos; así como su balance del INE, el proceso rumbo al 2024, y el rol de la ciudadanía y sociedad civil en todos estos ejercicios.

Durante el encuentro, destacó el organismo empresarial, Lorenzo Cordova mencionó que actualmente "existe un descontento/desafección social con la democracia, aunado a una crisis de credibilidad en las instituciones centrales de los procesos democráticos, partidos y parlamentos; así como un entorno que ha potencializado la desinformación y sociedades crecientemente polarizadas.

Estas circunstancias, según Córdova, "desafortunadamente han generado las condiciones para abrir un debate de reforma electoral en un momento particularmente complicado por estar en la antesala del 2024", asentó Caintra.

---"Hoy por hoy no es necesaria una reforma electoral"

"Hoy por hoy no es necesaria una reforma electoral, con las reglas e instituciones actuales

podemos realizar los comicios de los próximos años sin mayor problema.", dijo Lorenzo Córdova a los industriales de Nuevo León, pues aseveró que "desde que el INE fue creado hemos organizado más de 330 elecciones, en donde ninguna de ellas ha supuesto un conflicto electoral".

Asimismo, comentó que actualmente existe un índice de alternancia del 62%, lo cual en realidad "nos habla de un sistema democrático robusto que es efectivo y funciona", indicó la Caintra.

A su vez la Caintra en voz de su presidente Rodrigo Fernández, "reafirmaron su llamado por construir y mantener un sistema confiable, veraz y abierto para elegir a los gobernantes; así como su respaldo a todas aquellas iniciativas que, construidas en consenso y escuchando todas las voces de forma legítima, nos permitan fortalecer nuestro sistema democrático actual", según el organismo privado.

Además, coincidieron los industriales nuevoleoneses en que, "si algo debemos seguir construyendo en nuestra democracia, es el camino por incrementar más la transparencia, certeza y participación ciudadana".