Reforma electoral, no es vendetta ni tiene dedicatoria: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseveró que la reforma no tiene dedicatoria para nadie y menos se trata de una vendetta, ello luego de que se filtró que la iniciativa que presentará en breve propone cesar a todos los magistrados del TEPJF y a los consejeros del INE.

En entrevista dijo que desde su punto de vista es impostergable discutir y aprobar está reforma electoral y rechazó que la misma sea a "contentillo" del presidente López Obrador, sino son la plataforma política que nosotros a abrazamos.

Las reformas no tienen dedicatoria, ni tampoco se trata de una vendetta o de una venganza contra algún determinado personaje".

"Pero, le puedo decir que hay interés de una reforma constitucional profunda, que coincidimos con el presidente de la República en el planteamiento de buscar cómo profundizamos los procesos democráticos y cómo logramos instalar en los órganos electorales y en el Tribunal a personas que tengan imparcialidad y que sean profesionales".

Además adelanto que en la sesión del 1 de septiembre próximo, la Cámara de Senadores discutirá y en su caso aprobará la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Comentó también que dialogó telefónicamente con Lorenzo Córdova, consejero-presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), para pedirle que este órgano electoral se abstenga de aprobar lineamientos para reglamentar la revocación de mandato.

"Hace rato hablaba con Lorenzo Córdova y obviamente ellos quieren emitir hoy lineamientos para la aplicación de la revocación de mandato. Lo que yo le dije a él es que por ningún motivo un órgano autónomo, por muy importante que sea, puede sustituir al Poder Legislativo y aún cuando hubiese lineamientos una vez que nosotros aprobemos la ley de revocación de mandato tendrán que observarla todos, es decir, los lineamientos que surjan de ahí hoy o mañana, tendrán que subordinarse a la ley".

"El me comentó que no era la intención, le creo, me dijo que los lineamientos eran sólo para efecto de cálculo en el presupuesto dado que el viernes (hoy) es el último día para enviar el proyecto de presupuesto y estar dentro de su presupuesto la consulta sobre revocación de mandato".

Respeto al fallo del que ordenó el recuento de votos en la elección a gobernador de Campeche, Monreal confió en que le favorezca a la candidata de Morena, Layda Sansores, que ganó esos comicios el 6 de junio pasado con una diferencia de 6 mil votos.