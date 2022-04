Reforma eléctrica calienta ánimos; diputados se confrontan

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Diputados del PAN y de Morena se confrontaron por la reforma eléctrica durante la conmemoración de una efeméride con motivo del Día Nacional del Cáncer de Pulmón, los albiazules incluyeron el tema, al asegurar que la iniciativa presidencial generará contaminación en detrimento de la salud de los mexicanos.

El diputado Desiderio Tinajero Robles (PAN), sostuvo que además del tabaquismo, los combustibles fósiles y las refinerías altamente contaminantes, son causantes del cáncer de pulmón, pues representan un caldo de cultivo mortal para los mexicanos.

"Nuestra insistencia de que la reforma en materia energética adopte las energías limpias. La reforma eléctrica que les urgen aprobar va en sentido contrario", sostuvo.

Tras su postura, la legisladora morenista, Yeidckol Polevnski, pidió no politizar el tema.

"Esto es una efeméride, que se ubiquen, es aprovechar para golpear y eso no lo vamos a aceptar, si estamos en buen plan seguimos en buen plan, pero si nos quieren golpear los vamos a golpear también porque tenemos muchas más razones nosotros que ellos para golpearnos, porque sus gobiernos fueron una porquería, eso es un hecho", declaró.

En respuesta, el panista Elías Lixa, adelantó que su bancada "no aceptamos el regaño, ni mucho menos la amenaza", y volvió a hablar de la reforma eléctrica, que aseguró, "está muerta".

"Porque si lo que quieren es entrarle a un tema de fondo, no se preocupen nos vemos aquí para votar la reforma eléctrica, y avísenle de antemano a su Presidente que serán derrotados por la incompetencia política con la que hablan, porque en lugar de construir consensos están intentando regañarnos, lo decimos desde ahora, esa reforma está muerta".

La diputada de Morena, María Sierra, salió a la defensa de su bancada, bajo el argumento de que el acto debía centrarse en la efeméride.

"Yo soy médico, y como médico creo que si estamos hablando del cáncer de pulmón debemos centrarnos en este problema de salud y no incluir un discurso político", indicó.

Mientras tanto, en respuesta, Héctor Jaime Ramírez Barba, exsecretario de salud en Guanajuato, declaró; "yo también soy médico, y para abordar la forma de prevenir el cáncer de pulmón, es necesario hablar del tabaco y del ambiente"

Tras 20 minutos de pleito, se determinó concluir con la efeméride y dar seguimiento a la sesión.