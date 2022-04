Reforma Eléctrica de AMLO es avalada por Comisión de Medio Ambiente

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados emitió su opinión favorable a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, para establecer que la propuesta es viable para el medio ambiente.

Quedó avalada por 17 votos a favor (Morena, PT, PVEM) y 14 en contra (PRI, PAN, PRD, MC), en medio de reproches por parte de la oposición, particularmente de los diputados priistas, quienes calificaron como un "atropello" el que se haya adherido a la opinión una iniciativa de la diputada con licencia, Carolina Viggiano, para establecer que la electricidad debe considerarse como un derecho humano.

"Inconforme con que se incorpore la propuesta de Viggiano, no tiene relación con la propuesta del ejecutivo, se debería votar por separado. La iniciativa del Presidente impide la transición energética que requiere el país, pone en riesgo las nuevas inversiones y las actuales que están operando en el tema de energía limpia, solar y eólica, dando lugar a privilegiar la energía sucia", reclamó la diputada priista Melissa Vargas.

El también legislador priista, Mariano González señaló: "El que hayan metido la iniciativa de la diputada Carolina Viggiano sin avisar, en un tema de un atropello a las formas en política, nos va a llevar a que los diputados del PRI votemos en contra de esta opinión"

Al justificar la votación, el diputado de Morena, Héctor Armando Cabada, detalló que tras un "exhaustivo y detallado análisis", esa Comisión determinó votar a favor, al verificar que "la reforma eléctrica de 2013 no garantizó la transición energética, solo fue una bandera utilizada como pretexto para generar negocios y ventajas económicas a las empresas privadas".

Señaló que la propuesta eleva la transición energética a rango constitucional, "lo que permite alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 20-30".

"En 2021, la CFE produjo 55% del total de la electricidad de la energía renovable, y eso que su participación total fue de solo 39% en la generación de energía en el sistema nacional, mientras que los privados tienen la participación del 61%", puntualizó. Santy Montemayor, representante del Partido Verde, aseguró que la reforma eléctrica permitirá a México "continuar en el camino hacia el desarrollo sostenible".

"Se trata de recuperar la rectoría del Estado en cuanto a la generación, distribución y comercialización de electricidad y encontrar fórmulas más viables, eficientes, limpias y sustentables para producirla, a través de los elementos como impulsar la generación de electricidad con fuentes limpias y renovables; la innovación tecnológica y la eficiencia energética", indicó.

La diputada Shirley Vázquez, del PT, dijo que la iniciativa permite defender el patrimonio de los mexicanos, recuperar la soberanía eléctrica, y coadyuva a "no dejar los recursos en manos de empresas internacionales".

De Morena, Alfredo Porras, cuestionó a la oposición por decir que Morena no quiere mover comas: "Se quejan y dicen ´no quieren cambiar una sola coma´, y ¿Qué le cambiaron a la del 2013?, ¿Nosotros como oposición en aquella época pudimos cambiar algo?, ¿Saben cómo se dictaminó? ¡De urgente resolución, ´túrnese a secretaría, hágase del conocimiento, se dispensan todas las lecturas, procédase a la votación´, ¿de qué se quejan?".

En su oportunidad, la diputada perredista, Edna Díaz, explicó que en el contenido del proyecto no hay datos precisos, concisos y objetivos sobre el impacto al medio ambiente, así como el paso de energías fósiles a energías limpias que se propone con un transitorio.

"Es meramente enunciativa, sin entrar al fondo del asunto para el cual le fue turnada la iniciativa de reforma constitucional; es decir, no aporta datos objetivos sobre el impacto al medio ambiente ni de aplicación en la industria sobre el paso de energías fósiles a limpias que dice proponer con la adición de un transitorio para dar certeza a la ejecución de la Transición Energética.

"El dictamen impedirá el cumplimiento de los compromisos del T-MEC y ambientales sobre cambio climático del Acuerdo de París con las posibles sanciones económicas internacionales", señaló la legisladora del PRD.

Con la opinión favorable de la Comisión de Medio Ambiente, la reforma eléctrica da un paso más hacia su debate en el pleno. El próximo 11 de abril sesionarán las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales, a fin iniciar con el dictamen del proyecto.