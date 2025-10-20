logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Reforma en San Lázaro para combatir la extorsión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta propuesta de Ley en San Lázaro para combatir la extorsión y prevenir delitos relacionados

Por El Universal

Octubre 20, 2025 09:16 p.m.
A
Reforma en San Lázaro para combatir la extorsión

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- La Cámara de Diputados recibió este lunes la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para expedir lo que será la Ley de combate a la extorsión.

Así lo informó esta tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política del recinto legislativo de San Lázaro, Ricardo Monreal, a través de sus redes sociales.

"En la Cámara de Diputados recibimos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Trabajaremos para dar al país un marco legal que castigue y elimine este ilícito", publicó en su cuenta de X.

La reforma llega luego de que el pasado 20 de octubre se declaró la constitucionalidad de una reforma que facultó al Congreso para emitir una ley general que sirva para combatir este delito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reforma en San Lázaro para combatir la extorsión
Reforma en San Lázaro para combatir la extorsión

Reforma en San Lázaro para combatir la extorsión

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta propuesta de Ley en San Lázaro para combatir la extorsión y prevenir delitos relacionados

Morelos sancionará por difundir imágenes con IA sin consentimiento
Morelos sancionará por difundir imágenes con IA sin consentimiento

Morelos sancionará por difundir imágenes con IA sin consentimiento

SLP

El Universal

Las sanciones en Morelos buscan proteger la intimidad de las personas ante el uso indebido de IA en imágenes. Detalles en la noticia.

Comités anticorrupción piden investigar a Adán Augusto por posibles irregularidades
Comités anticorrupción piden investigar a Adán Augusto por posibles irregularidades

Comités anticorrupción piden investigar a Adán Augusto por posibles irregularidades

SLP

El Universal

Llamado a verificar denuncias patrimoniales y fiscales del senador Adán Augusto

Impacto del Frente Frío Número 8 en México: Lluvias intensas y vientos fuertes
Impacto del Frente Frío Número 8 en México: Lluvias intensas y vientos fuertes

Impacto del Frente Frío Número 8 en México: Lluvias intensas y vientos fuertes

SLP

El Universal

El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre las consecuencias del frente frío 8 en territorio mexicano